FRG se plimbă În plin scandal, șase membri ai Federației Române de Gimnastică au fost plecați trei zile la Praga: „Nu avem bani pentru bandaje!”  

În frunte cu președintele Ioan Suciu, FRG a deplasat un important „contingent” de oficiali la Congresul European Gymnastics.

Suciu nu a primit voturile necesare pentru a prinde un loc în Comitetul Executiv al forului continental.

Alexandra Piscupescu, fostă vicepreședintă FRGR, i-a luat locul Marcelei Fumea, vicepreședintă FRG, la bordul avionului către Cehia.

România a deplasat șase membri ai FRG la Praga, plus alți doi de la Federația Română de Gimastică Ritmică (n.r. FRGR) acolo unde au avut loc alegerile pentru structurile European Gymnastics.

Congresul din Cehia i-a avut drept oaspeți pe următorii:

Ioan Suciu, președintele FRG, candidat la Comitetul Executiv al European Gymnastics. Respins.

Angela Cacoveanu, antrenor federal gimnastică artistică feminină în FRG, candidată pentru funcția de membru în Comisia Tehnică gimnastică artistică al European Gymnastics. Aleasă.

Alina Drăgan, vicepreședinte FRG și președinte al Comisie Tehnice Aerobic, candidată pentru aceeași funcție la European Gymnastics. Singura candidată. Aleasă.

Anca Grigoraș, actuala președintă a Comisie Tehnice de gimnastică artistică din cadrul European Gymnastics, care nu a mai candidat pentru un nou mandat, dar a susținut-o pe Angela Cacoveanu.

Cătălin Manu, fost secretar general de la FRGR, cel care a fost ales Președinte al Autorității de Control, fiind singurul candidat. Ales.

Nicușor Pascu, fost antrenor de gimnastică masculină, arbitru internațional reprezentând România, candidat la funcția de membru în Comisia Tehnică masculină la EG. Respins.

Ștefania Prioteasa, antrenoare gimnastică ritmică, candidat Comisia Tehnica gimnastică ritmică European Gymnastic. Respins.

Alexandra Piscupescu, fostă membră în Comisia Tehnica de gimnastică ritmică a European Gymnastic. Nu a candidat la nicio funcție.

Un caz special îl reprezintă Piscupescu, cea care i-a luat locul Marcelei Fumea.

Fosta vicepreședintă FRG s-a răzgândit cu câteva zeci de ore înainte de plecarea de pe 27 noiembrie către Praga, așa că Ioan Suciu și Alexandra Piscupescu au zburat împreună către Cehia.

Bilet avion Ioan Suciu + Marcela Fumea.

Câți bani a cheltuit FRG?

Trebuie menționat că atunci când o Federaței națională își depune o candidatură, își asumă, față de European Gymnastics în acest caz, faptul că acoperă toate cheltuielile legate de participarea la Congresul respectiv. Asta însemnând bilete de avion, cazare, masă.

Plus diurna asigurată tot de federațiile de resort. Singurele exceptate de la această directivă au fost Alina Drăgan și Anca Grigoraș, care, fiind membre în structurile European Gymnastics, au avut cazarea și zborurile asigurate de forul continental.

Surse din cadrul FRG au oferit GOLAZO.ro biletele emise, prezentate mai sus, pe numele lui Ioan Suciu și al Marcelei Fumea, luate pe 21 noiembrie la clasa economic. O simulare la aceeași companie de zbor ne arată că acestea au costat, București – Praga și retur, aproximativ 230 de euro per persoană.

FRG a mers cu șase oameni în Cehia, din România, pentru că Nicușor Pascu a venit din Elveția, pe banii săi (n.r. dar și biletul său va fi decontat de FRG). Cum Drăgan și Grigoraș au avut zborurile plătite de European Gymnastics, Federația Română de Gimnastică a plătit deplasarea lui Ioan Suciu, Angela Cacoveanu, Cătălin Manu, Nicușor Pascu și Alexandra Piscupescu (care a înlocuit-o pe Marcela Fumea). Ceea ce înseamnă o cheltuială de 1.150 de euro pentru biletele de avion.

La această sumă se adaugă, de data aceasta pentru șapte persoane, 35 de euro pe zi reprezentând diurna. 245 euro pe zi pentru toată delegația FRG, înmulțit cu trei zile, cât au durat ședințele European Gymnastics. Rezultă alți 735 de euro, la care trebuie să adăugam cazarea.

GOLAZO.ro a luat în calcul primul hotel, găsit în ordinea prețului setat descrescător, din Praga, pe o perioadă de 3 nopți, iar acesta a fost Hotel Michael (n.r. fără mic dejun inclus). Suma pe care trebuie să o scoți din buzunar e de 170 de euro. Să presupunem că toți cei cinci membri ai delegației FRG au stat aici, pentru că Drăgan și Grigoraș au avut și cazarea asigurată de European Gymnastics, ceea ce duce totalul la 850 de euro.

La un calcul sumar, făcut cu foarte mare îngăduință, suma totală pe care a trebuit să o scoată FRG din buzunar e aceasta:

1.150 euro – bilete avion (pentru patru persoane)

735 euro – diurna (pentru șapte persoane)

850 euro – cazarea (pentru cinci persoane)

TOTAL = 2.735 euro

Întrebările care rămân

Cine a adaugat-o pe Alexandra Piscupescu în delegația României care a mers la Praga, pentru Congresul European Gymnastics? Aceasta e într-un conflict mai vechi cu Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică ritmică, deci e exclus ca să fi mers în Cehia propusă de FRGR?

Dacă a înscris-o FRG pe listele sale, nu e aceasta o încălcare a protocolului de colaborare semnat de cele două federații?

De ce FRG nu investește în pregătirea sportivelor de la lotul național suma de mai sus, având în vedere că Foti Tona, kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică artistică, spunea într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că aduce bandaje de acasă!

Eu le-am scris celor din FRG, președintelui (n.r. Ioan Suciu), tuturor, dar nu am primit niciun răspuns. Așa că eu am venit și cu bandaje de la mine. În ultima zi înainte de plecarea la Mondiale… Glumiți?! Cum să nu fie bandaje la un lot național de gimnastică? Aș fi vrut să glumesc. E cam 15 lei un banda. Foti Tona, kinetoterapeut

