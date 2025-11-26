„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Foti Tona, kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, dezvăluie un incident halucinant petrecut în cabinetul de masaj.

Camelia Voinea a apelat la injurii și amenințări pentru că Sabrina nu a primit întâietate la masaj, în ciuda unui program agreat inițial.

De ce Camelia Voinea l-a amenințat pe Foti Tona cu... Mariana Bitang?! Totul în rândurile de mai jos.

Steliana Curelea, ofițer safeguarding în cadrul Federației Române de Gimnastică, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că pe numele Cameliei Voinea există plângeri și din partea staff-ului, nu numai a gimnastelor din lotului național feminin.

GOLAZO.ro a aflat despre ce incident e vorba și cine sunt personajele acestuia. Foti Tona, kinetoterapeutul grec al lotului feminin de gimnastică a fost „forțat, înjosit, înjurat și amenințat”, conform propriilor cuvinte, de Camelia Voinea.

Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, amenințat de Camelia Voinea. Filmul întâmplărilor

Așa cum GOLAZO.ro a scris ieri, în interviul cu Steliana Curelea, există mai multe loturi de gimnastică feminină.

În acest caz, importante sunt două pentru înțelegerea mai clară a situației.

Lot 1

Sportiva : Sabrina Maneca Voinea

: Sabrina Maneca Voinea Antrenor principal : Camelia Voinea

: Camelia Voinea Antrenor secund : Dan Potra

: Dan Potra Coregraf : Maria Fumea (permanent)

: Maria Fumea (permanent) Maseur : Răzvan Spirescu (angajat FRG)

: Răzvan Spirescu (angajat FRG) Medic: Rășcu Mihai

Lot 2

Sportive : Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu

: Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu Antrenor principal: Corina Moroșan

Corina Moroșan Antrenor secund: Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă)

Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă) Medic : Minculescu Cozeta

: Minculescu Cozeta Kinetoterapeut : Foti Tona (part-time)

: Foti Tona (part-time) Coregraf : Cezara Blijou (plătit temporar)

: Cezara Blijou (plătit temporar) Maseur: Radu Marius (cu contract de activitate sportivă)

În sala de la Lia Manoliu, unde se antrenează sportivele, există o cameră pentru recuperare.

Între cele două loturi s-a stabilit un program de lucru, fie că vorbim despre antrenamentele la aparate, fie despre refacere de după ședințele de pregătire.

Numai că, la începutul lunii septembrie, acest „pact” a fost încălcat.

Foti Tona a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro în care a povestit cum au stat lucrurile.

De notat, conform surselor GOLAZO.ro, plângerea nu a primit număr de înregistrare, deși s-a solicitat acest fapt.

Foti Tona: „Doamna Voinea a rupt programul”

Bună ziua. Știu că ați depus o sesizare la FRG. Despre ce e vorba?

Da, am trimis-o în seara respectivă, când s-a întâmplat incidentul. I-am menționat pe președinte, pe antrenoarea federală, Angela Cacoveanu și pe domnul Bogdan Ioniță (n.r. secretar general).



A doua zi m-a sunat doamna Cacoveanu, care m-a rugat să mai trimit un alt mail cu detaliile exacte cu ce s-a întâmplat. Adică, să fiu puțin mai explicit. Ceea ce am făcut, plus că am cerut și un număr de înregistrare la al doilea mail.

Și ce s-a petrecut, mai exact?

Înainte de incident, pe 30 august, am căzut de comun acord cu Răzvan Spirescu (n.r. maseur al Sabrinei Voinea) ca în intervalul 19-21 să pot folosi eu cabinetul pentru refacere. Mie nu-mi permite programul de la muncă să lucrez cu fetele înainte de acea oră. El a fost de acord. Deci trebuia să fi lucrat cu Sabrina înainte de acea oră.

Programul acela agreat e cel rupt, conform surselor noastre, de Camelia Voinea de pe perete?

Acela era un orar agreat de doamna Voinea și de doamna Corina Moroșan. Strict pentru antrenamente. Iar fetele mi-au spus ca, într-o zi, Camelia Voinea l-a rupt de pe perete . Nu știu exact cum s-au suprapus pe un aparat și Sabrina nu a mai vrut să aștepte până termina fata care era pe aparat.

Foti Tona: „Camelia Voinea a blocat ușa. Fetele au plecat plângând”

Bun, să revenim la incidentul în care ați fost implicat fără voie.

Nu știu de ce Sabrina nu făcuse recuperare până la ora la care intram eu să lucrez cu fetele. Pe patul de recuperare era Denisa. Și m-am trezit cu doamna Voinea în cabinet, țipând că Sabrina e prioritară, că aparatele aparțin doamnei Bitang, din programul „Țară, țară vrem campioane” . Iar celelalte fete să se dea jos. Nu mai zic de limbajul folosit!

Care a fost acesta?

Unul jignitor la adresa mea. Înjurături! A blocat și intrarea, ca să nu intre altă fată după ce terminam eu cu Denisa. Adică și-a pus scaunul la ușă, s-a așezat și a așteptat până să termin eu cu Denisa ca să intre Sabrina după aceea. Pur și simplu după aceea am eliberat, nu avea rost să mai continui discuția cu ea.



Am încercat să vorbesc politicos, să-i explic că am stabilit cu domnul Răzvan Spirescu alt program. Mi-a răspuns că nu o interesează, că dacă nu plec din camera de recuperare mă va suna doamna Mariana Bitang.

Ce legătură are Mariana Bitang?

Mă amenința cu doamna Bitang pentru că aparatele din cabinetul de recuperare sunt achiziționate prin programul „Țară, țară vrem campioane” . Nu știu exact ce voia să zică doamna Voinea, pentru că nu cred că doamna Bitang nu ar vrea ca toate fetele să beneficieze de acele aparate.

Deci Denisa s-a dat jos de pe masă ca să intre Sabrina?

Da, înainte să terminăm toate procedurile de recuperare. Pentru că și fetele au intrat într-un șoc. Adică Anamaria Mihăescu era la rând, aștepta ca să intre după Denisa, și au plecat plângând amândouă. A fost groaznic.

Foti Tona: „ Mi-a zis să mă duc în p.... mamei”

Cam cât trebuie să așteptați pentru a termina o gimnastă care intră înaintea ta în cabinetul de masaj?

În jur de 20 minute, maxim. Dar terapia respectivă pe care o făceam cu Denisa Golgotă în ziua aceea era o acupunctură, care nu durează mai mult de 10 minute. Adică maxim 10 minute ar fi durat.



Pot să spun că am vorbit cu Răzvan în ziua aceea. M-a întrebat cât mai am în cabinet și am zis 5 minute, 7 minute, cu Denisa și pe urmă mai am 5 minute la fel cu Mara. Și Răzvan a fost OK, putem să așteptăm.

Și dacă totul a fost OK, cum au luat lucrurile o turnură negativă?

Am văzut-o pe Sabrina ieșind din sală cu telefonul în mână, vorbind cu doamna Voinea. Atât țin minte. A ieșit din sală și, pe urmă, după câteva minute, a apărut Camelia Voinea furioasă și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Totul culminând cu înjurături. Mi-a spus că mă duc în p.... mamei mele. Și chiar dacă sunt grec, știu ce înseamnă asta.

Ați mai observat fricțiuni între tandemul Sabrina-Camelia Voinea și fetele din lotul condus de Camelia Moroșan?

Da, au mai fost. Dar cum nu stau în sala de antrenament, nu aș putea să vă confirm că le-am văzut cu ochii mei. Ce pot să spun e că lotul condus de doamna Moroșan nu beneficiază de același ajutor. Nu se rezolvă anumite probleme.

Foti Tona: „Avem probleme cu bandajele”

În ce sens?

Pot să dau un exemplu concret. Bandajele. Din ce mi-a spus doamna Moroșan, e foarte greu să le achiziționăm. Eu le-am scris celor din FRG, președintelui (n.r. Ioan Suciu), tuturor, dar nu am primit niciun răspuns. Așa că eu am venit și cu bandaje de la mine. În ultima zi înainte de plecarea la Mondiale...

Glumiți?! Cum să nu fie bandaje la un lot național de gimnastică?

Aș fi vrut să glumesc. E cam 15 lei un bandaj. Voiam să îți dau un exemplu. Cred că era chiar dimineața plecării la Mondialul de la Jakarta, nu cu o zi înainte, când eu nu știam ce o să am în geanta pe care trebuie să mi-o pregătesc. A venit o doamnă asistentă de la Lia Manoliu și a pregătit o geantă cu bandaje și cu medicamente.

Încep să cred că, pur și simplu, performanțele la noi sunt niște mici miracole. Dacă noi ne chinuim cu bandaje, cu cine face recuperarea prima, a doua etc.

Da, așa e. Sunt nemaipomenite, aș spune. Adică fetele, mi se pare, sunt foarte talentate. Au avut rezultatele pe care le-au avut și până să fie o echipă medicală completă. În cazul...

Stați puțin. Detaliați-ne ce vrei să spui.

Păi, înainte de Jocurile Olimpice au fost mai mult de gimnaste. Cred că opt, la Izvorani și eram doar eu kinetoterapeut. Ca o comparație, la FOTE (acolo unde s-a desfășurat Festivalul Olimpic al Tineretului European), echipa Franței era formată din trei sportive. Aveau un cadru medical format din șase membri!

Ce conține sesizarea lui Foti Tona

„Stimata doamna antrenor federal, stimate domn președinte, stimate domn secretar general.

Vă scriu pentru a vă aduce la cunoștință un incident neplăcut care a avut loc în data de 4 septembrie la Lia Manoliu, respectiv la cabinetul de recuperare.

Evenimentul a generat o tensiune emoțională considerabilă, atât sportivelor cât si mie. Există o stare generală de nemulțumire.

La ora 19:45 încep procedurile de recuperare cu Denisa Golgotă

La ora 19:50 vorbesc cu dl. Spirescu explicându-i că mai am 7 minute din terapie, iar el a fost total de acord

La ora 20:00 apare dna. Voinea țipând, înjurând (la adresa mea) în timp ce-i explicam întelegerea mea cu dl. Spirescu pentru a folosi cabinetul in acel interval orar.

Dna. Voinea m-a amenințat ca o va suna pe dna. Bitang în caz că nu eliberez cabinetul, cu mențiunea că Sabrina Voinea este prioritară. Apoi a blocat ușa de la intrare în cabinet ca să nu intre altă gimnastă.

Prin acest e-mail cer înregistrarea plângerii, soluționarea situației de către FRG și menționez că mă voi adresa comisiei de Safeguarding si CNCD".

Până la ora publicării acestui articol, Mariana Bitang și Camelia Voinea nu au putut fi contactate de GOLAZO.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport