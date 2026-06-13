Premii-record la Wimbledon Suma uriașă pe care o vor încasa campionii din acest an

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat un fond de premii-record, de 64,2 milioane de lire sterline (74 de milioane de euro) pentru ediția din 2026.

(74 de milioane de euro) pentru ediția din 2026. Cel de-al treilea Grand Slam al anului va avea loc în perioada 29 iunie–12 iulie.

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Wimbledon a anunțat o majorare-record de 20% a fondului total de premiere pentru ediția din acest an.

Premii-record la Wimbledon

Totul a pornit după nemulțumirile exprimate de jucători înaintea turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Aceștia au cerut creșterea premiilor în bani, considerând că organizatorii alocă sportivilor un procent prea mic din veniturile totale, deși câștigurile generate de turnee sunt foarte mari.

Organizatorii competiției de pe iarba londoneză s-au conformat și au anunțat că premiile de la Wimbledon vor fi în valoare de 64,2 milioane de lire sterline.

Această inițiativă a fost descrisă drept cea mai mare creștere anuală din istoria turneului, informează skysports.com

Ca atare, campionii se vor alege cu 3,6 milioane de lire sterline (peste 4 milioane de euro).

„Sper că jucătorii vor primi cu bucurie acest lucru. Este o sumă semnificativă. Am demonstrat că am analizat fiecare rundă, inclusiv calificările.

Speranța mea este că jucătorii vor recunoaște ce creștere semnificativă reprezintă aceasta”, a declarat președinta clubului All England, Deborah Jevans, într-o conferință de presă.

Nici cei care vor fi eliminați încă din prima rundă nu vor pleca acasă cu puțini bani. Ei vor primi 80.000 de lire sterline, față de 66.000 de lire sterline în 2025.

AELTC (All England Tennis Club) a anunțat, de asemenea că jucătorii care vor evolua în calificări vor primi cu 25% în plus față de anul trecut.

Cel mai vechi Grand Slam al anului va debuta pe 29 iunie. Iga Swiatek și Jannik Sinner sunt cei doi campioni en-titre.

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