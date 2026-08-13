„Antrenor de doi lei!” Ioan Varga continuă să îl insulte pe Antonio Folha, după dezastrul cu Tromso: „Un papagal” +12 foto
Ioan Varga. Foto: Captură Orange Sport
Superliga

„Antrenor de doi lei!” Ioan Varga continuă să îl insulte pe Antonio Folha, după dezastrul cu Tromso: „Un papagal”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 20:12
  • Ioan Varga, finanțatorul CFR Cluj, l-a criticat în termeni duri pe Antonio Folha (55 de ani), antrenorul demis după doar șase meciuri oficiale pe banca formației din Gruia.
  • CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 20:00, în deplasare cu Tromso, în manșa retur din turul 3 preliminar al Conference League.
  • Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 2.
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Patronul ardelenilor l-a criticat pe tehnicianul portughez pentru modul în care ar fi pregătit echipa și a anunțat că este posibil să renunțe și la colaborarea cu Ricardo Cadu.

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Ioan Varga, atac dur la Antonio Folha: „Antrenor de doi lei”

CFR Cluj a decis să rezilieze contractele lui Antonio Folha și ale membrilor staff-ului său după înfrângerea cu 0-5 în fața lui Tromso, din turul 3 preliminar al Conference League.

Presa portugheză a relatat ulterior că despărțirea ar urma să ajungă la FIFA, după ce stafful lusitan ar fi rămas fără compensații financiare.

O sursă apropiată lui Folha a susținut pentru Record că motivul oficial invocat de club, legat de o presupusă absență de la un antrenament, nu ar reflecta realitatea.

„Ei l-au adus pe papagalul ăsta, scuzați-mă pentru expresie, antrenor de doi lei. N-a antrenat deloc.

Când au fost ei plecați în cantonament, în loc să facă fizic, să-i încarce pe băieți, ei au făcut numai cu mingea”, a spus Varga, potrivit primasport.ro.

Am văzut la meciul cu Tromso bătaia de joc. Jucătorii se sufocau, aşa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată de când investesc în fotbal. Nu e posibil să-mi aduci un antrenor din ăsta care să nu pregătească nimic. Plus că mi s-au plâns jucătorii. Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj

Ioan Varga a vorbit și despre situația lui Ricardo Cadu, directorul sportiv al CFR-ului, și a lăsat de înțeles că portughezul ar putea pleca din club.

Cadu a avut un rol important în campania de transferuri din această vară și în aducerea lui Antonio Folha pe banca tehnică.

„Eu cred că nu va continua. Dacă mă întrebi pe mine a fost o greșeală pornită de la ei (n.red. - Ricardo Cadu li Iuliu Mureșan”, a mai spus acesta, conform sursei citate.

FOTO. Alin Fică, în lacrimi după CFR - Tromso

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CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg
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