Neymar și-a etalat flota de 50 mil. € FOTO. Avion privat, elicopter și o replică a mașinii lui Batman! Ce mai include colecția +4 foto
Neymar foto: instagram.com
Neymar și-a etalat flota de 50 mil. € FOTO. Avion privat, elicopter și o replică a mașinii lui Batman! Ce mai include colecția

Ștefan Neda
07.01.2026, ora 18:55
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 18:55
  • Neymar (33 de ani) a postat câteva fotografii cu flota sa de vehicule, care include un avion privat, dar și o replică a mașinii lui Batman.
  • Starul brazilian este în vacanță în acest moment, după ce campionatul din Brazilia s-a încheiat la începutul lunii decembrie 2025.

Neymar s-a întors la Santos în ianuarie 2025, liber de contract, iar recent și-a prelungit înțelegerea cu clubul brazilian.

Neymar și-a expus flota pe social media

Cu câteva zile înainte de startul noului sezon în Brazilia, Neymar și-a prezentat pe rețelele de socializare colecția sa de vehicule, evaluată la peste 50 de milioane de euro.

Brazilianul și-a etalat avionul privat, un model Dassault Falcon 900LX, cu inițialele sale gravate pe el. Aeronava are trei motoare și o autonomie de 9.000 de kilometri, plus o capacitate de 14 persoane, cu o valoare de piață de aproximativ 40 de milioane de euro, potrivit marca.com.

Colecția sa mai include și un elicopter Airbus H145, care l-a costat în jur de 8 milioane, dar și o replică a mașinii lui Batman, folosită în filmul „The Dark Knight Rises” din 2012, evaluată și ea la 1,3 milioane de euro.

Neymar și flota de vehicule
Neymar și flota de vehicule

Neymar a reușit 11 goluri și 4 pase decisive în 2025 pentru Santos, în 27 de apariții bifate în sezonul recent încheiat.

