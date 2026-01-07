Neymar și-a etalat flota de 50 mil. € FOTO. Avion privat, elicopter și o replică a mașinii lui Batman! Ce mai include colecția

Neymar (33 de ani) a postat câteva fotografii cu flota sa de vehicule, care include un avion privat, dar și o replică a mașinii lui Batman.

Starul brazilian este în vacanță în acest moment, după ce campionatul din Brazilia s-a încheiat la începutul lunii decembrie 2025.

Neymar s-a întors la Santos în ianuarie 2025, liber de contract, iar recent și-a prelungit înțelegerea cu clubul brazilian.

Neymar și-a expus flota pe social media

Cu câteva zile înainte de startul noului sezon în Brazilia, Neymar și-a prezentat pe rețelele de socializare colecția sa de vehicule, evaluată la peste 50 de milioane de euro.

Brazilianul și-a etalat avionul privat, un model Dassault Falcon 900LX, cu inițialele sale gravate pe el. Aeronava are trei motoare și o autonomie de 9.000 de kilometri, plus o capacitate de 14 persoane, cu o valoare de piață de aproximativ 40 de milioane de euro, potrivit marca.com.

Colecția sa mai include și un elicopter Airbus H145, care l-a costat în jur de 8 milioane, dar și o replică a mașinii lui Batman, folosită în filmul „The Dark Knight Rises” din 2012, evaluată și ea la 1,3 milioane de euro.

Neymar a reușit 11 goluri și 4 pase decisive în 2025 pentru Santos, în 27 de apariții bifate în sezonul recent încheiat.

