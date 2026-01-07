Becali, dezvăluiri despre trădarea care l-a șocat Patronul FCSB explică pentru GOLAZO.ro cum a fost blocat proiectul său anti-U21: „Spun totul în premieră”

Gigi Becali a dezvăluit, pentru GOLAZO.ro, cum proiectul său anti-U21 a fost respins în Senat și cine l-a dezamăgit.

Patronul FCSB Gigi Becali (67 de ani) nu a renunțat la lupta împotriva regulii U21, chiar dacă proiectul său de lege, inițiat în calitate de deputat, a fost respins în unanimitate de Senat.

Gigi Becali nu renunță la proiectul de lege pentru eliminarea regulii U21

La începutul lunii noiembrie, Becali a încercat să retragă inițiativa prin care dorea eliminarea obligației folosirii jucătorilor Under 21 în competițiile interne.

Demersul patronului FCSB nu a fost aprobat, deoarece Regulamentul Camerei Deputaților nu permite retragerea unui proiect după ce acesta a fost adoptat sau respins de prima Cameră sesizată.

„Solicitarea domnului deputat Becali George nu se încadrează în prevederile regulamentare”, se arată în nota oficială a Camerei Deputaților, datată 10 noiembrie 2025.

Practic, Parlamentul i-a transmis că este prea târziu pentru a da înapoi și că proiectul va urma parcursul legislativ normal.

Gigi Becali: „Aștept motivarea CCR ca să completez proiectul meu de lege”

Într-o declarație pentru GOLAZO.ro, Gigi Becali a explicat strategia din spatele cererii de retragere a proiectului său de lege:

„Aștept hotărârea de la Curtea Constituțională privind Legea Novak, care impune un procent minim de 40% sportivi români în echipe.

E posibil ca motivarea Curții să mă ajute și să completez proiectul meu de lege. Dacă Curtea Constituțională hotărăște ceva, atunci nu mai poate cineva să conteste”.

„Putem să tergiversăm. Dacă șeful spune da, spun da toți”

Becali speră ca decizia CCR să apară înainte ca proiectul să ajungă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, forul decizional. În caz contrar, susține că nu va dramatiza un eventual eșec final.

„Chiar dacă solicitarea mea de retragere nu a fost aprobată, putem să tergiversăm, să amânăm până apare motivarea Curții Constituționale. Vom face modificările în timpul dezbaterilor din Camera Deputaților”.

Patronul FCSB susține că, odată publicată motivarea Curții Constituționale, o va folosi ca argument decisiv în Parlament:

„Voi spune de la pupitru, înainte de vot: «Uitați, asta spune Curtea Constituțională». Sau chiar cu o zi înainte de vot le trimit tuturor șefilor de grupuri parlamentare. Ei hotărăsc mai mult. Dacă șeful spune da, spun da toți”.

Chiar dacă iese legea, chiar dacă nu iese, nu mai pot eu de legea aia. Eu am vrut să îndrept ceva strâmb. Nu iese, la revedere! Nu mă afectează. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali, dezvăluiri despre trădarea din Senat: „Virgil era omul meu. Mă refer la Virgiliu George Vlăescu”

Patronul FCSB a vorbit și despre șocul votului unanim din Senat, unde proiectul său a fost respins cu 100% din voturi.

Becali a dezvăluit că una dintre cele mai mari dezamăgiri a fost votul lui Virgiliu George Vlăescu, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat.

În dialogul cu reporterul GOLAZO.ro, omul de afaceri a explicat că acesta este „Virgil” la care se referea zilele trecute când a vorbit despre trădare și că nu are nicio legătură cu vărul său, Virgil Becali, cum s-a speculat inițial:

„Virgil era omul meu. Nu e vorba despre vărul meu, Virgil Becali. S-a creat o confuzie zilele trecute. Spun în premieră acum totul. Mă refer la Virgiliu George Vlăescu, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat, fost director la clinica mea.

Nu aveam pretenția să influențeze pe alții, aveam pretenția ca el să voteze pentru. Dacă el vota pentru și restul contra, nu era problemă. Dar și el a votat împotriva mea și a fost unanimitate”.

Becali, despre senatorul Vlăescu: „Omul în care aveam toată încrederea”

Patronul FCSB a explicat cum a ajuns Vlăescu senator: „George Simion m-a rugat să-i dau un om pe care să-l pună pe listă, dar care nu trădează.

Mi-a zis: «n-am nevoie să fie om de valoare, am nevoie să nu mă trădeze». Eu i-am zis că am numai unul singur, în care am încredere, dintre toți directorii pe care îi aveam în subordine și i l-am dat pe Virgil, care era director la mine la clinică.

Am dat 14 milioane de euro la acea clinică și nu l-am întrebat niciodată ce face. E singurul om din viața mea pe care nu l-am controlat la bani și pe care nu l-am certat niciodată. Era omul în care am avut cea mai mare încredere din viața mea”.

2.300 de euro este salariul lunar pe care Gigi Becali l-a plătit lui Virgiliu‑George Vlăescu în perioada în care acesta a fost director la clinica Imunomedica Provita, potrivit declarației de avere publicate în decembrie 2024

Becali despre trădare: „Asta e de pateric”

Becali a descris experiența ca pe o adevărată lecție de viață și credință:

„Asta e de pateric, adică învățături și experiențe duhovnicești. Omul cel ce a mâncat pâinea mea a ridicat împotriva mea călcâiul, ca la salchie, Regele David.

Am rămas uimit să văd că s-a votat în unanimitate împotriva mea. Am mai avut un proiect, tot la Virgil, când Simion voia să mă distrugă cu CSA. Atunci am avut noroc cu Grindeanu, că a dat legea înapoi și a modificat-o. Am mai avut un proiect și tot împotriva mea a votat”.

„Nu mai am încredere în oameni, dar îl iubesc la fel pe Virgil”

În ciuda șocului provocat de trădare, Becali subliniază că nu simte resentimente și că nu mai așteaptă nimic de la oameni:

„Pentru mine nu este o durere. Eu nu aștept de la oameni nimic. De când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat cu Virgil nu mai am încredere în niciun om, gata! Pe Virgil îl iubeam ca pe un frate, mă înclinam în fața lui.

Nu sunt supărat pe el, pentru că ce a făcut nu a făcut el. N-are cum un astfel de om să facă așa ceva. Eu îl iubesc la fel. Spun astea spre îndreptare, ca lumea să știe, să nu aibă încredere în oameni.

Virgil își va reveni cu siguranță. E om cu virtute, numai că a fost înșelat. Durerea mea este că cel mai bun om al meu și cel pe care l-am considerat fratele meu, omul în care am avut cea mai mare încredere m-a trădat. Dar nu a trădat el, a trădat cel ce l-a înșelat pe el”.

