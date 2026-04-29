Anchetați de FRF, readuși la CFR Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la Cluj, deși sunt sub lupa Departamentului de Integritate al Federației

Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că Marian Copilu și Ionuț Ivașcu vor reveni în structura clubului.

Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal a început verificări care îi vizează pe cei doi, potrivit surselor GOLAZO.ro.

Ancheta are la bază suspiciuni legate de posibile activități de pariere.

Potrivit lui Varga, Marian Copilu urmează să ocupe funcția de director executiv, iar Ionuț Ivașcu va deveni consilierul său personal.

Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la CFR Cluj, deși cei doi sunt anchetați de FRF: „Sunt alegerile mele”

„Ionuț Ivașcu și Marian Copilu vor veni în club, sută la sută. Sunt alegerile mele, pentru a reechilibra clubul și pentru a face performanță”

Se schimbă organigrama. Iuliu Mureșan, președinte, Marian Copilu va fi director executiv și Ionuț Ivașcu va fi consilierul meu personal.

L-am cooptat și pe Cadu, care are multe conexiuni și are o legătură strânsă cu istoria lui CFR, așa că știe ce avem nevoie. A vorbit și cu Pancu și împreună cu Marian, cu Ionuț și cu Iuliu vor găsi soluții ca să întărim echipa”, a spus Ioan Varga, potrivit prosport.ro.

Va fi mult mai bine și ridicăm ștacheta. Vor fi și mai mulți bani și nu vor mai exista probleme Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj

Fostul președinte Marian Copilu și fostul jurist Ioan Ivașcu ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

Ioan Varga a respins, de asemenea, zvonurile apărute în jurul celor doi.

„Sunt numai prostii. Zvonuri aruncate de cei cărora nu le convin aceste mutări. Sunt deciziile mele și sunt convins că CFR va fi mult mai puternic de acum încolo”, a declarat patronul formației din Gruia.

Despărțire cu scandal: Marian Copilu a plecat de la CFR în 2021

Marian Copilu a fost președintele clubului CFR Cluj între 2017 și 2021, contribuind la câștigarea a patru titluri consecutive de campioană a României .

Acesta s-a despărțit de formația din Gruia în toamna anului 2021, în urma unui scandal și a unei altercații fizice după eliminarea din Europa League.

După plecarea de la CFR Cluj, Marian Copilu a mai avut mandate scurte la Universitatea Craiova (ianuarie - octombrie 2022) și la Petrolul (martie 2023- iunie 2024).

10 ani a lucrat Ionuț Ivașcu la CFR Cluj, în perioada 2011-2021. Acesta a fost concediat după ce s-a luat la bătaie cu doi kinetoterapeuți ai clubului la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League. Conflictul s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele

Citește și

