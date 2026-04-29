Anchetați de FRF, readuși la CFR Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la Cluj, deși sunt sub lupa Departamentului de Integritate al Federației
Ioan Varga. Foto: Captură Orange Sport
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 14:19
  • Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că Marian Copilu și Ionuț Ivașcu vor reveni în structura clubului.
  • Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal a început verificări care îi vizează pe cei doi, potrivit surselor GOLAZO.ro.
  • Ancheta are la bază suspiciuni legate de posibile activități de pariere.

Potrivit lui Varga, Marian Copilu urmează să ocupe funcția de director executiv, iar Ionuț Ivașcu va deveni consilierul său personal.

CSM București se întărește  Un nou transfer realizat de „tigroaice” » Reacția jucătoarei: „M-am simțit foarte onorată și privilegiată”
Citește și
CSM București se întărește Un nou transfer realizat de „tigroaice” » Reacția jucătoarei: „M-am simțit foarte onorată și privilegiată”
Citește mai mult
CSM București se întărește  Un nou transfer realizat de „tigroaice” » Reacția jucătoarei: „M-am simțit foarte onorată și privilegiată”

Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la CFR Cluj, deși cei doi sunt anchetați de FRF: „Sunt alegerile mele”

„Ionuț Ivașcu și Marian Copilu vor veni în club, sută la sută. Sunt alegerile mele, pentru a reechilibra clubul și pentru a face performanță”

Se schimbă organigrama. Iuliu Mureșan, președinte, Marian Copilu va fi director executiv și Ionuț Ivașcu va fi consilierul meu personal.

L-am cooptat și pe Cadu, care are multe conexiuni și are o legătură strânsă cu istoria lui CFR, așa că știe ce avem nevoie. A vorbit și cu Pancu și împreună cu Marian, cu Ionuț și cu Iuliu vor găsi soluții ca să întărim echipa”, a spus Ioan Varga, potrivit prosport.ro.

Va fi mult mai bine și ridicăm ștacheta. Vor fi și mai mulți bani și nu vor mai exista probleme Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj

Fostul președinte Marian Copilu și fostul jurist Ioan Ivașcu ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

Ioan Varga a respins, de asemenea, zvonurile apărute în jurul celor doi.

„Sunt numai prostii. Zvonuri aruncate de cei cărora nu le convin aceste mutări. Sunt deciziile mele și sunt convins că CFR va fi mult mai puternic de acum încolo”, a declarat patronul formației din Gruia.

Despărțire cu scandal: Marian Copilu a plecat de la CFR în 2021

Marian Copilu a fost președintele clubului CFR Cluj între 2017 și 2021, contribuind la câștigarea a patru titluri consecutive de campioană a României.

Acesta s-a despărțit de formația din Gruia în toamna anului 2021, în urma unui scandal și a unei altercații fizice după eliminarea din Europa League.

După plecarea de la CFR Cluj, Marian Copilu a mai avut mandate scurte la Universitatea Craiova (ianuarie - octombrie 2022) și la Petrolul (martie 2023- iunie 2024).

10 ani
a lucrat Ionuț Ivașcu la CFR Cluj, în perioada 2011-2021. Acesta a fost concediat după ce s-a luat la bătaie cu doi kinetoterapeuți ai clubului la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League. Conflictul s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele

Citește și

Nimeni în camera VAR  FOTO. Moment bizar în timpul unui meci, atunci când arbitrul s-a dus să revadă o fază
Campionate
13:18
Nimeni în camera VAR FOTO. Moment bizar în timpul unui meci, atunci când arbitrul s-a dus să revadă o fază
Citește mai mult
Nimeni în camera VAR  FOTO. Moment bizar în timpul unui meci, atunci când arbitrul s-a dus să revadă o fază
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Liga Campionilor
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Citește mai mult
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
CFR Cluj liga 1 marian copilu ioan varga ioan ivascu
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share