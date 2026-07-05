Denzel Dumfries (30 de ani) este, în mod oficial, noul jucător al lui Real Madrid.

Fundașul dreapta olandez a plecat de la Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) și a semnat un contract valabil patru sezoane.

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Real Madrid l-a adus pentru a acoperi postul rămas descoperit după plecarea lui Dani Carvajal și pentru a concura cu Trent Alexander-Arnold.

Denzel Dumfries a semnat un contract de patru ani cu Real Madrid

Madrilenii au plătit clauza de reziliere de 20 de milioane de euro pentru fundașul lui Chivu, conform marca.com.

Dumfries ajunge la Real Madrid după patru ani petrecuți la Inter, perioadă în care a ajuns să fie considerat drept unul dintre cei mai ofensivi fundași laterali din Serie A.

Dumfries, care anterior a mai jucat la PSV, Sparta Rotterdam și Heerenveen, a adunat 207 meciuri pentru Inter, în care a înscris 27 de goluri și a oferit 28 de pase decisive.

Fundașul dreapta a ieșit în evidență și la Cupa Mondială din 2026. În faza grupelor, a oferit două pase decisive în victoria Olandei cu Suedia, scor 5-1.

Batavii s-au oprit însă în șaisprezecimi, după 1-1 cu Maroc și 2-3 la loviturile de departajare. Dumfries a fost integralist în acel meci.

Transferul este o lovitură și pentru Cristian Chivu. Cu Dumfries titular, antrenorul român a avut un prim sezon excelent la Milano, în care a obținut titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Sub comanda lui Chivu, Dumfries a jucat 30 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive. Fundașul olandez a trecut și printr-o intervenție chirurgicală la gleznă.

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