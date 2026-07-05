Le-a fost teamă de FIFA Jucătorii Mexicului, nevoiți să returneze ceasuri în valoare de aproape un milion de euro oferite de un influencer american +10 foto
Jucătorii Mexicului și ceasurile primite cadou. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Captură X
Campionatul Mondial

Le-a fost teamă de FIFA Jucătorii Mexicului, nevoiți să returneze ceasuri în valoare de aproape un milion de euro oferite de un influencer american

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 13:45
  • Naționala Mexicului a returnat ceasurile de lux primite de la influencerul SteveWillDoIt, înaintea optimilor de finală cu Anglia de la Campionatul Mondial.
  • Mexic - Anglia se joacă luni, de la ora 03:00, ora României. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
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Creatorul de conținut american, pe numele real Stephen Deleonardis, susține că a cheltuit aproape 900.000 de euro pe ceasuri Rolex pentru jucătorii și membrii staff-ului naționalei Mexicului.

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Jucătorii Mexicului, nevoiți să refuze cadoul de aproape un milion de euro, de teama regulilor FIFA

Deleonardis a mers la baza de pregătire a naționalei Mexicului și le-a oferit ceasurile jucătorilor, după ce ar fi câștigat aproximativ 1,03 milioane de euro dintr-un pariu pus pe victoria Mexicului cu Ecuador. Influencerul ar fi pariat 1,75 milioane de euro pe victoria Mexicului în 16-imile competiției.

Cadourile au fost oferite la o zi după ce Mexicul a învins Ecuador cu 2-0.

Naționala Mexicului a transmis pe X că jucătorii au decis „de comun acord” să îi returneze ceasurile lui SteveWillDoIt, care le oferise „din proprie inițiativă”.

Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn
Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn

Galerie foto (10 imagini)

Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn Jucătorii Mexicului, în timp ce priveau ceasurile primite. Foto: captură X / @joserra_espn
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Decizia a fost luată pentru a evita orice problemă cu regulile FIFA. Codul de Etică al forului mondial permite acceptarea cadourilor doar dacă acestea au valoare simbolică sau nesemnificativă, nu creează un avantaj material nejustificat și nu produc un conflict de interese, conform bbc.com.

În cazul încălcării acestor reguli, sancțiunile pot merge de la amenzi de cel puțin 10.900 de euro până la interdicții temporare în fotbal, iar cadoul trebuie returnat, dacă este cazul.

Naționala lui Javier Aguirre încearcă să ajungă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale pentru prima dată după 1986, ediție pe care a găzduit-o

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