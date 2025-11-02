Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului

Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul lui CFR, a reacționat cu un derapaj la acuzațiile fostului antrenor al clujenilor, Eugen Trică (49 de ani).

Trică a susținut că schimbările efectuate în timpul meciurilor ar fi fost influențate de conducerea clubului.

Tehnicianul a afirmat că astfel de situații s-ar fi petrecut în perioadele anumitor antrenori, lucru ce s-ar fi repetat și la partida cu Dinamo, disputată vineri seară pe Arena Națională, pierdută cu scorul de 1-2.

Ioan Varga, derapaj despre Eugen Trică: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez”

„ Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată.

Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta.

Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât”, a declarat Varga, conform fanatik.ro.

Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord Ioan Varga

Eugen Trică: „Nu am apelat niciodată la el să mă pună antrenor”

La scurt timp, Trică a citit declarațiile și a decis să îl sune direct pe omul de afaceri.

„Am rămas și eu stupefiat de declarațiile lui Neluțu Varga la adresa mea, cum că fur curent, cum că sunt nebun! Eu ceea ce spun în aparițiile TV îmi asum cu vârf și îndesat!

Când apare ceva despre mine sau se găsește cineva să mă atace grosolan, înainte să dau un drept la replică, sun persoana respectivă să lămuresc lucrurile.

Neluțu sau «Taty», cum îi spun și eu, mi-a zis că fur curent și că el, fiind plecat în Africa de ceva vreme, de echipă se ocupă domnul Mureșan! Noi ne cunoaștem din 2008 și avem o relație specială”, a declarat Eugen Trică, conform sursei citate.

I-am spus că nu am apelat niciodată la el să mă pună antrenor. Cum să mor de foame? De foame nu o să moară nimeni pentru că de mâncare, haine, și toate cele, are grijă Dumnezeu. Nu am fost, nu sunt, și nu voi fi genul de om să fac plecăciuni în fața nimănui pentru un job. Marea majoritate a oamenilor mă cunosc foarte bine și știu despre ce vorbesc. Așa că, în orice apariție TV pot spune ceea ce văd și ce gândesc, pentru că este părerea mea Eugen Trică

Eugen Trică a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FC U Craiova, CSM Alexandria, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Concordia Chiajna și AFC Turris, iar în străinătate a antrenat formațiile Lovech și Sohar.

La CFR Cluj, fostul internațional a ocupat funcțiile de antrenor secund și șef al departamentului de scouting.

