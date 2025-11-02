CSM București a fost învinsă de Odense, scor 30-36, în Liga Campionilor EHF.

Aceasta este a patra înfrângere suferită de elevele lui Adrian Vasile (43 de ani) în Liga Campionilor.

Evoluția campioanei României a fost modestă, mai ales în repriza a doua, când formația daneză a profitat de greșelile româncelor și s-a desprins decisiv.

CSM București - Odense 30-36 . Fanii i-au cerut demisia lui Adrian Vasile

La meci a fost prezentă și Cristina Neagu, fost căpitan al echipei și al naționalei României, primită cu aplauze de publicul din Sala Dinamo.

Prima repriză a fost una echilibrată, fără ca vreo echipă să se desprindă la mai mult de trei goluri.

În partea a doua însă, formația daneză s-a dezlănțuit și a preluat controlul jocului, reușind să se distanțeze la șapte goluri spre final, scorul încheindu-se cu victoria lui Odense, 36-30.

8 goluri a înscris Elizabeth Omoregie, cea mai eficientă jucătoare a „tigroaicelor” în duelul cu Odense. Ea a fost urmată de Ostergaard și Hansen, cu câte cinci reușite. Pentru formația daneză, cele mai bune marcatoare au fost Leuchter, tot cu opt goluri, Halilcevic cu șase și Tchaptchet cu cinci goluri

Înfrângerea cu Odense este primul eșec al CSM-ului pe teren propriu în actualul sezon al Ligii Campionilor și complică serios lupta pentru calificarea directă în fazele superioare.

Lui Adi Vasile i s-a cerut demisia: cum a comentat antrenorul lui CSM București

După acest rezultat, suporterii au strigat în repetate rânduri „Demisia!”, către tehnicianul Adrian Vasile.

Acesta a precizat la conferința de presă de după meci că nu ia în calcul plecarea:

„E greu de digerat înfrângerea acasă în fața atâtor fani și într-o atmosferă extraordinară.

Dar cred că acum e important să continuăm să muncim și mai bine, să rămânem uniți și să facem lucrurile împreună, să nu ne risipim. Cred că asta e cel mai important pentru toată lumea”.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor:

Nr. Echipa Meciuri Puncte 1. Brest Bretagne 6 12 2. Odense 6 9 3. Ferencvaros 6 8 4. Ikast Handbold 6 6 5. Podravka Vegeta 6 5 6. CSM București 6 4 7. Ljubljana 6 4 8. Sola 6 0

