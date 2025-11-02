- CSM București a fost învinsă de Odense, scor 30-36, în Liga Campionilor EHF.
- Aceasta este a patra înfrângere suferită de elevele lui Adrian Vasile (43 de ani) în Liga Campionilor.
Evoluția campioanei României a fost modestă, mai ales în repriza a doua, când formația daneză a profitat de greșelile româncelor și s-a desprins decisiv.
CSM București - Odense 30-36. Fanii i-au cerut demisia lui Adrian Vasile
La meci a fost prezentă și Cristina Neagu, fost căpitan al echipei și al naționalei României, primită cu aplauze de publicul din Sala Dinamo.
Prima repriză a fost una echilibrată, fără ca vreo echipă să se desprindă la mai mult de trei goluri.
În partea a doua însă, formația daneză s-a dezlănțuit și a preluat controlul jocului, reușind să se distanțeze la șapte goluri spre final, scorul încheindu-se cu victoria lui Odense, 36-30.
Înfrângerea cu Odense este primul eșec al CSM-ului pe teren propriu în actualul sezon al Ligii Campionilor și complică serios lupta pentru calificarea directă în fazele superioare.
Lui Adi Vasile i s-a cerut demisia: cum a comentat antrenorul lui CSM București
După acest rezultat, suporterii au strigat în repetate rânduri „Demisia!”, către tehnicianul Adrian Vasile.
Acesta a precizat la conferința de presă de după meci că nu ia în calcul plecarea:
„E greu de digerat înfrângerea acasă în fața atâtor fani și într-o atmosferă extraordinară.
Dar cred că acum e important să continuăm să muncim și mai bine, să rămânem uniți și să facem lucrurile împreună, să nu ne risipim. Cred că asta e cel mai important pentru toată lumea”.
Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor:
|Nr.
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Brest Bretagne
|6
|12
|2.
|Odense
|6
|9
|3.
|Ferencvaros
|6
|8
|4.
|Ikast Handbold
|6
|6
|5.
|Podravka Vegeta
|6
|5
|6.
|CSM București
|6
|4
|7.
|Ljubljana
|6
|4
|8.
|Sola
|6
|0