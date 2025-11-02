Terenul i-a jucat feste FOTO. Moment amuzant cu Mihalcea, care a alunecat când voia să preia o minge + Mesaj dur pentru contestatari, după meci

UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul meciului.

Apoi, după partidă, tehnicianul arădenilor a avut un mesaj dur față de contestatarii săi.

UTA Arad s-a impus împotriva celor de la Metaloglobus, 2-0, grație golurilor marcate de Marius Coman (min. 74) și Dmytro Pospelov (min. 86).

Terenul i-a jucat feste lui Adrian Mihalcea, în UTA Arad - Metaloglobus 2-0

În ultimul minut din timpul regulamentar al meciului de la Arad, Adrian Mihalcea, antrenorul gazdelor, a fost protagonistul unui moment hilar.

O minge înaltă a căzut în interiorul spațiului tehnic al celor de la UTA și fostul atacant de la Dinamo a încercat să preia balonul.

Din cauza terenului umed, Adrian Mihalcea a alunecat imediat după ce a atins mingea. Antrenorul de la UTA a luat balonul în brațe, s-a ridicat rapid și a grăbit reluarea jocului.

Adrian Mihalcea: „ Lumea se gândea când arunc eu prosopul”

La capătul duelului de pe „Francisc von Neuman”, tehnicianul arădenilor a avut un mesaj pentru contestatarii săi.

„Ştiţi cum e, hate-ul e destul de mare. Lumea mai mult se gândea când arunc eu prosopul, chiloţii sau când plec cu trenul.

Ar trebui să fie mult mai aproape de echipă şi să conştientizeze lucrul acesta. Mai mult nu o să putem face.

Ne batem la locurile astea, recunosc. Avem nevoie de mult mai mult. Poate din iarnă sau din vara viitoare.

Dar în momentul ăsta lumea ar trebui să se apropie mai mult de noi şi să ţină cu această echipă în continuare”, a declarat Adrian Mihalcea la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

UTA Arad a terminat turul sezonului regular cu 19 puncte și a postat o fotografie din vestiar, de la sfârșitul partidei.

„Victorie muncită, obținută împreună. Continuăm să luptăm, pas cu pas, meci de meci. UTA merge înainte!”, este textul care însoțește fotografia de pe pagina oficială de Facebook a „Bătrânei Doamne”.

