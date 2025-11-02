Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat”
Stanciu. Foto: Imago
Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 20:19
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 00:47
  • Parte din staff-ul interimar de la Genoa alături de Domenico Criscito, antrenorul Roberto Murgita (56 de ani) a vorbit despre ce are de făcut Nicolae Stanciu (32 de ani).

Genoa este într-o situație critică în Serie A. Din cele nouă meciuri jucate, „grifonii” au obținut doar trei puncte și ocupă ultima poziție în clasament.

Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj lui Stanciu: „Să demonstreze că e lider adevărat”

Stanciu, unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, a bifat doar cinci apariții în acest sezon, fiind nevoit să stea pe tușă după o accidentare la coapsa dreaptă suferită la începutul lunii octombrie.

Întrebat despre liderii echipei, care au avut evoluții tot mai modeste, tehnicianul a declarat:

„Lideri există în această echipă, dar unii au fost accidentați, precum Stanciu, care abia s-a întors.

Ei trebuie acum să demonstreze că sunt lideri adevărați și să iasă în față”, a declarat Murgita, conform tuttomercatoweb.com.

550 de meciuri
a jucat Nicolae Stanciu în cariera sa, unde a bifat prezențe pentru cluburi precum: FCSB, Slavia Praga, Anderlecht sau Sparta Praga

Roberto Murgita: „Când faci o greșeală și nu o depășești mental, riști să o repeți”

Genoa, echipă la care Dan Șucu este acționar majoritar, nu a obținut nicio victorie în actualul sezon de Serie A, considerat până acum unul dintre cele mai slabe din istoria recentă a clubului.

„Avem foarte puțin timp, dar vom încerca să transmitem clar ideile noastre despre ceea ce trebuie făcut pe teren și cum putem fi eficienți.

Partea mentală va fi cea mai importantă. Până la urmă, acesta este sportul, trebuie mereu să existe o reacție. Pe acest aspect ne bazăm cel mai mult

Primul lucru: când are loc o schimbare, trebuie să redai siguranța echipei. Trebuie să fim calmi și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pe teren, pentru că doar așa putem arăta ce avem în noi”, a mai declarat Roberto Murgita.

Unele episoade nu ne-au fost favorabile, dar avem toate mijloacele să reacționăm și să facem o prestație solidă la Reggio Emilia. Când faci o greșeală și nu o depășești mental, riști să o repeți. Au existat și episoade incredibile. Vom încerca să facem mai mult pentru a ne crea mai multe ocazii Roberto Murgita

Roberto Murgita: „Sassuolo s-a adaptat bine la nivelul ligii, dar le putem pune probleme”

Genoa va juca împotriva lui Sassuolo, pe 3 octombrie, iar o victorie ar putea fi o gură de aer pentru „grifoni”.

„Este singurul lucru la care ne gândim. Joacă împreună de câțiva ani, au un sistem de joc bine consolidat și jucători experimentați, foarte puternici fizic. Au viteză pe flancuri.

Știm că este o echipă dificilă, mai ales că l-au adus pe Matic. S-au adaptat bine la nivelul ligii. Totuși, ne bazăm pe resursele noastre și credem că le putem pune probleme”, a mai spus tehnicianul.

Întrebat dacă va exista o schimbare în jocul celor de la Genoa, Murgita a spus:

Avem o idee în acest sens, dar nu vreau să o dezvălui, pentru a nu le oferi un avantaj adversarilor Roberto Murgita

Sassuolo ocupă locul 10 în Serie A, cu 13 puncte.

