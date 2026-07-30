Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Meriton Korenica (29 de ani) și Andrei Cordea (27 de ani) să ajungă la Rapid.

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Conducătorul clubului din Gruia susține că nu a primit încă o ofertă oficială și a transmis în ce condiții este dispus să renunțe la cei doi jucători.

Ioan Varga a dezvăluit câți bani vrea de la Rapid pentru Korenica și Cordea

Rapid ar fi pregătită să ofere 400.000 de euro și 10% dintr-un viitor transfer pentru Korenica. Pentru Cordea, giuleștenii ar pune pe masă 600.000 de euro.

CFR Cluj ar încasa astfel un milion de euro pentru cei doi fotbaliști.

„Am tot auzit că există interes de la Rapid pentru Korenica și pentru Cordea, dar interesul acesta este doar din gură.

Cel puțin la mine nu a ajuns nicio ofertă pe care Rapid să o facă pentru cei doi jucători. Nu e vorba să știu vreo sumă.

Dacă chiar vor acești jucători, să pună banii jos. Două milioane de euro costă Cordea și două milioane de euro costă Korenica.

Dacă Rapid chiar și-i dorește, să scoată banii și are ocazia să îi cumpere”, a declarat Varga, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Alashkert - CFR Cluj 1-1

Korenica se află și pe lista Universității Craiova. Oltenii ar fi oferit în luna iunie 600.000 de euro pentru fotbalistul kosovar, însă propunerea a fost refuzată de conducerea CFR-ului.

Meriton Korenica, fost jucător la FC Ballkani și Prishtina, a bifat 102 apariții pentru formația din Gruia, reușind 24 de goluri și 16 pase decisive.

Andrei Cordea, care a mai evoluat la FCSB, Al-Tai și Hermannstadt, a adunat 41 de meciuri pentru CFR Cluj, în care a marcat 18 goluri și a oferit 5 pase decisive.

3 milioane de euro este cota de piață a fiecăruia dintre cei doi jucători, potrivit Transfermarkt

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