„Speculațiile politice sunt inacceptabile”   FRF răspunde clubului care acuză represalii după susținerea lui Ilie Drăgan

FRF a transmis pentru GOLAZO.ro un punct de vedere oficial după ce CS Știința Miroslava a acuzat că a fost retrogradată abuziv din Liga 3 din motive politice, susținând că decizia a fost o consecință a susținerii acordate lui Ilie Drăgan la alegerile pentru președinția FRF.

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CS Știința Miroslava a acuzat public FRF că a fost împiedicată să evolueze și în sezonul viitor în Liga 3 din motive politice, afirmând că a fost sancționată după ce a acordat susținere candidaturii lui Ilie Drăgan la alegerile pentru președinția Federației din martie 2026.

Replica FRF la acuzațiile clubului Știința Miroslava

„Speculațiile cu caracter politic sau tentativa de a muta responsabilitatea administrativă în zona derutei publice sunt complet inacceptabile și lipsite de orice susținere factuală.

FRF rămâne un partener deschis al tuturor cluburilor care înțeleg să își dezvolte activitatea respectând regulile stabilite în beneficiul fotbalului din România”, este răspunsul FRF la acuzațiile formulate de clubul ieșean Știința Miroslava.

„CS Știința Miroslava nu a fost exclusă din Liga 3, ci nu a îndeplinit condițiile de înscriere”

Într-un punct de vedere transmis GOLAZO.ro, FRF respinge toate acuzațiile lansate de clubul ieșean și susține că situația este exclusiv consecința neîndeplinirii condițiilor regulamentare necesare participării în Liga 3.

„Federația Română de Fotbal respinge ferm toate acuzațiile nefondate formulate în comunicatul publicat de clubul CS Știința Miroslava și subliniază că întreaga procedură a respectat cu strictețe normele regulamentare în vigoare și principiul egalității care guvernează activitatea fotbalistică din România”.

„CS Știința Miroslava nu a fost exclusă din competiția Liga 3. Situația actuală este strict consecința neîndeplinirii condițiilor regulamentare de înscriere în Liga 3, clubul neavând clasificarea proprie a academiei, o cerință obligatorie valabilă pentru toate echipele participante în această competiție.



CS Știința Miroslava a avut la dispoziție două căi procedurale distincte pentru a obține această clasificare: procesul standard de Clasificare a Academiilor organizat de FRF, având în vedere că deținea grupe de juniori în competițiile FRF, sau prin procedura de Clasificare a Fotbalului Amator, deschisă la câteva luni distanță.



Totuși, clubul nu a depus dosar pentru niciuna dintre cele două. Mai mult, angajați FRF din departamentele de specialitate au contactat clubul în mod direct înainte de expirarea termenului-limită, primind din partea acestora confirmarea că nu vor depune documentația necesară”.

CS Știința Miroslava a avut la dispoziție două căi procedurale distincte pentru a obține această clasificare: procesul standard de Clasificare a Academiilor organizat de FRF, având în vedere că deținea grupe de juniori în competițiile FRF, sau prin procedura de Clasificare a Fotbalului Amator, deschisă la câteva luni distanță. Totuși, clubul nu a depus dosar pentru niciuna dintre cele două. Mai mult, angajați FRF din departamentele de specialitate au contactat clubul în mod direct înainte de expirarea termenului-limită, primind din partea acestora confirmarea că nu vor depune documentația necesară”. De asemenea, menționăm că obligația de a depune documentele și de a încărca datele jucătorilor în platforma Football Connect revine exclusiv cluburilor participante, conform regulamentelor, și nu a Asociațiilor Județene, așa cum în mod incorect susține CS Știința Miroslava în comunicatul la care faceți referire”.

Totodată, din dorința de a clarifica situația, aducem la cunoștință faptul că CS Știința Miroslava nu este exclusă din fotbalul românesc. Activitatea sportivilor, copiilor și juniorilor legitimați poate continua fără întrerupere în cadrul competițiilor organizate de AJF Iași, asigurându-se astfel cadrul în care jucătorii își pot continua pregătirea și participarea la meciuri.

„Contrar celor exprimate în comunicatul clubului, nicio altă echipă din România nu a beneficiat de derogări sau nu a putut substitui cerințele regulamentare prin preluarea documentelor aparținând unui alt club de juniori clasificat.



Regulile sunt unice și obligatorii pentru toți membrii afiliați. Însăși corespondența purtată de reprezentanții clubului cu structurile federale probează faptul că aceștia au conștientizat nerespectarea termenelor și a procedurilor obligatorii”.

Regulile sunt unice și obligatorii pentru toți membrii afiliați. Însăși corespondența purtată de reprezentanții clubului cu structurile federale probează faptul că aceștia au conștientizat nerespectarea termenelor și a procedurilor obligatorii”. „Federația Română de Fotbal își reafirmă angajamentul total față de principiile de transparență, corectitudine și integritate în guvernanța fotbalului național. Toate deciziile Comitetului Executiv și ale comisiilor jurisdicționale au la bază exclusiv aplicarea egală și nediscriminatorie a regulamentelor”.

Știința Miroslava acuză FRF după excluderea din Liga 3: „Motivul real este unul politic”

În comunicatul publicat miercuri, 30 iulie, pe site-ul clubului, conducerea CS Știința Miroslava afirmă că decizia FRF nu are la bază criterii sportive, ci este consecința faptului că Miroslava și-a exprimat susținerea pentru Ilie Drăgan în alegerile pentru președinția Federației.

„Nu putem analiza ceea ce s-a întâmplat la CS Știința Miroslava fără a menționa contextul fotbalistic în care aceste evenimente au avut loc.

Considerăm că motivul real este unul politic: faptul că am ales să acordăm o adeziune de susținere domnului Ilie Drăgan pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

O alegere sau o opinie exprimată într-un proces electoral nu trebuie să influențeze modul în care un club este tratat administrativ.

Cu toate acestea, considerăm că succesiunea evenimentelor care au urmat ridică întrebări serioase, întrucât clubul nostru a ajuns într-o situație în care soluțiile legale propuse au fost respinse, iar consecința finală a fost pierderea dreptului de participare în Liga a 3-a”.

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