Decizia care a împărțit Turcia în două A fost luată cu doar câteva ore înainte de meciul cu Paraguay: „Un exemplu rar”

- Turcia - Paraguay 0-1. Autoritățile turce au luat o decizie care i-a înfuriat pe unii fani, cu doar câteva ore înainte de meciul disputat de națională la Campionatul Mondial.
Turcia a fost învinsă pentru a doua oară la CM 2026, fiind astfel eliminată de la turneul final, deși mai are un meci de jucat. Selecționata lui Vincenzo Montella, care a trecut de România în barajul din luna martie, pierduse și în fața Australiei, scor 0-2.
Decizia care a împărțit Turcia, înainte de meciul cu Paraguay
Autoritățile din Turcia au luat o decizie cu adevărat neașteptată, atunci când au interzis vizionarea partidei cu Paraguay pe ecranele uriașe instalate în întreaga țară și au ordonat închiderea zonelor amenajate special pentru ca fanii să urmărească meciurile naționalei.
Decizia a fost aplicată în toate cele 81 de provincii ale Turciei și a fost luată cu scopul de a proteja condițiile de desfășurare a examenelor de admitere la universități, care s-au desfășurat simultan în toată țara, potrivit sportsport.ba.
Fiind un eveniment important, autoritățile au decis ca adunările în masă ale suporterilor să fie interzise pe durata examenelor, deoarece acestea ar fi putut duce la distragerea elevilor.
Autoritățile au subliniat că decizia nu este îndreptată împotriva sportului sau a fanilor, fiind vorba doar de o măsură menită să asigure un mediu prielnic pentru învățare, iar reacțiile au fost împărțite.
Pe rețelele sociale au existat multe voci care au criticat hotărârea, dar și cetățeni care au considerat că acesta este „un exemplu rar în care o țară a decis să pună educația mai presus de un spectacol sportiv, indiferent de amploarea evenimentului”.