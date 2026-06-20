Harry Maguire (33 de ani), fundașul lui Manchester United, care nu a fost inclus de selecționerul Thomas Tuchel (52 de ani) în lotul Angliei pentru CM 2026, se află în SUA în timpul turneului final.

Ce făcea stoperul lui United, vineri, în New York, mai jos în articol.

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Multe vedete ale Angliei au fost lăsate în afara lotului pentru CM 2026. Printre acestea se numără Harry Maguire, Cole Palmer sau Trent Alexander-Arnold.

Maguire chiar a reacționat când a aflat vestea, fiind șocat din cauza faptului că nu a fost convocat.

FOTO. Harry Maguire, surprins în timp ce împărțea abțibilduri Panini copiilor din New York

Deși nu va juca la Campionatul Mondial, Harry Maguire a călătorit în SUA, după ce a acceptat să fie invitat special în podcastul „The Rest Is Football”, realizat de Gary Lineker și difuzat pe Netflix.

Vineri, fotbalistul cu 66 de selecții pentru naționala Angliei a fost surprins în Rockefeller Center, din New York, în timp ce le împărțea copiilor abțibilduri Panini.

Fanii au fost șocați atunci când l-au văzut pe starul lui Manchester United într-o dubă Panini. Maguire îi ajuta pe cei pasionați de fotbal să își completeze albumele produse cu ocazia CM 2026.

Harry Maguire a fost prezent și în barul Long Acre, frecventat des de fanii lui Manchester United, aflat în apropiere de Times Square, conform thesun.co.uk.

Rockefeller Center, punctul central pentru CM 2026

La începutul lunii iunie, Panini a anunțat că va organiza organiza o experiență dedicată fanilor pe parcursul mai multor săptămâni la Rockefeller Center, unul dintre cele mai emblematice locuri din New York, conform blog.paniniamerica.net.

Scopul inițiativei este de a-i ajuta pe suporteri să înceapă, să completeze sau să finalizeze colecția de stickere World Cup 2026, precum și să colecționeze carduri dedicate turneului.

Acest eveniment include și un camion special Panini, asemănător cu cel în care a fost surprins Harry Maguire, de unde fanii pot cumpăra stickere și carduri Panini sau să participe la activități interactive și să schimbe abțibilduri cu alți colecționari.

980 de stickere sunt necesare pentru a completa albumul Panini creat cu ocazia Campionatului Mondial din această vară

Harry Maguire, surprins neplăcut de Tuchel

Imediat după ce a aflat că nu a prins lotul Angliei pentru CM 2026, Harry Maguire a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook:

„Eram încrezător că aș fi putut juca un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și distrus de această decizie.

Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor.

Le urez jucătorilor tot binele din lume în această vară”.

Anglia a debutat cu o victorie la Mondial, 4-2 împotriva Croației. Pentru selecționata lui Thomas Tuchel urmează duelurile cu Ghana (23 iunie, ora 23:00) și Panama (28 iunie, ora 00:00).

Pues a Maguire le ha sabido mal no ir al mundial que se ha puesto a vender sobres del álbum en New York 😭 pic.twitter.com/ZckMTHz72Q — Jeff (@JeffFcb14) June 19, 2026

Lotul Angliei pentru Campionatul Mondial

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacanți: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumut de la Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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