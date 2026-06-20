Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”

Turcia - Paraguay 0-1. Vincenzo Montella (52 de ani), selecționerul turcilor, a fost vizibil deranjat de o întrebare primită la conferința de presă de la finalul partidei.

În urma acestui eșec, Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial.

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Turcia a jucat în superioritate numerică o repriză întreagă, însă n-a reușit să o egaleze pe Paraguay și nu mai poate părăsi ultima poziție a grupei D, indiferent de rezultatul partidei cu SUA, prima clasat.

Naționala lui Montella a pierdut meciurile directe cu celelalte adversare din grupă, acesta fiind primul criteriu de departajare la egalitate de puncte.

Turcia - Paraguay 0-1 . Vincenzo Montella: „Este o dezamăgire uriașă”

Vincenzo Montella a fost foarte deranjat în momentul în care a primit o întrebare legată de problemele din ofensivă. Deși avea mai multe opțiuni, a ales să înceapă meciul cu Akturkoglu în poziția de vârf, acesta fiind obișnuit să evolueze în bandă.

„Mă surprinde că aduci din nou în discuție problema atacantului! Aș vrea să vă reamintesc de cele 65 de șuturi! Pur și simplu mingea nu a vrut să intre în poartă! Dacă cineva poate explica de ce se întâmplă unele lucruri în fotbal, sunt dispus să învăț și eu!

Noi atacăm și nu reușim să marcăm, iar adversarul vine și înscrie la primul șut! L-am introdus pe Bariș (Yilmz, tacantul lui Galatasaray) în repriza a doua.

Nu am o părere negativă despre jucătorii mei. Au avut două prestații grozave, au creat 65 de ocazii de gol (n.r. - în meciurile cu Australia și Paraguay). Nu am mai văzut două prestații consecutive de genul acesta în cariera mea.

Nu putem spune că introducerea unui atacant putea schimba totul. Publicul turc avea așteptări mari. Este o dezamăgire uriașă. Federația Turcă de Fotbal ne-a susținut mereu.

Este o dezamăgire foarte mare, pentru că jucătorii au încercat să dea tot ce au avut. Este vorba despre neintroducerea unui atacant?”, a declarat selecționerul Turciei, conform fanatik.com.tr.

Este ușor să țintești o singură persoană și să critici. Nu este nevoie să învinuim pe nimeni, pentru că am făcut tot ce am putut. Și eu sunt foarte dezamăgit. Obiectivul meu era să ieșim din grupă, dar trebuie să acceptăm acest rezultat. Dacă nu merge, nu merge... Asta este concluzia. Nu știu ce altceva aș putea spune. Vincenzo Montella, selecționerul Turciei

Montella a fost foarte dezamăgit că nu a reușit să-și îndeplinească obiectivul la CM 2026, acela de a califica Turcia în fazele eliminatorii ale competiției.

„Îmi pare foarte rău. În numele națiunii noastre, existau așteptări mari. Și noi aveam așteptări foarte mari. Îmi pare foarte rău și pentru federația noastră. Știu foarte bine cât de mult au muncit jucătorii noștri.

În mod normal, se întâmplă o dată la 50 de meciuri astfel de lucruri. În două meciuri am avut 65 de șuturi, nici nu mai vreau să vorbesc despre posesie. Soarta nu a fost de partea noastră”.

Paraguay a câștigat la limită meciul cu Turcia, după golul marcat de Galarza, în minutul 2.

Arda Guler: „Nu am cuvinte”

Arda Guler, starul lui Real Madrid, a fost și el foarte afectat de eșecul usturător de la Mondial.

„Nu am cuvinte. Suntem dezamăgiți și ne este enorm de rușine. Vrem să ne prezentăm scuzele în fața poporului nostru. Poate le-am dat prea multe speranțe, iar noi nu am reușit să le îndeplinim.

Pur și simplu am eșuat. La turneele viitoare trebuie să fim mai buni. Personal, voi face totul în restul carierei mele la națională pentru ca oamenii să uite acest turneu.

Jucăm cu toții la cluburi mari, dar pe teren nu am reușit să arătăm asta. În două meciuri nu am reușit să marcăm”, a declarat Arda Guler, conform vi.nl.

În primele două meciuri din grupa D, Turcia a fost învinsă de Australia (0-2) și Paraguay (0-1). Mai are de disputat un singur meci, cu SUA, pe 26 iunie, de la ora 05:00 (ora României).

Clasament Grupa D

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. SUA 2 6 2. Australia 2 3 3. Paraguay 2 3 4. Turcia 2 0

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