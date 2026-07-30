Sfat pentru Pușcaș  VIDEO. Nuno Campos: „Poate va trebui să abordeze diferit anumite aspecte”. Transferuri noi la Dinamo? +55 foto
Nuno Campos
Superliga

Sfat pentru Pușcaș VIDEO. Nuno Campos: „Poate va trebui să abordeze diferit anumite aspecte”. Transferuri noi la Dinamo?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 14:59
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu Oțelul Galați din Liga 1, etapa #3.
  • Meciul va avea loc vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În cadrul conferinței premergătoare meciului de la Galați, Nuno Campos a vorbit și despre situația lui George Pușcaș, dar și despre cum se desfășoară procesul de acomodare al jucătorilor la noul sistem de la Dinamo.

„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
Citește și
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
Citește mai mult
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat

VIDEO. Nuno Campos, despre situația lui George Pușcaș: „Poate că pe viitor va trebui să abordeze diferit anumite aspecte”

În prezent, George Pușcaș se recuperează după operația suferită în această vară, iar Nuno Campos a dezvăluit că atacantul se străduiește să revină la forma sa maximă.

„Din ceea ce am văzut la Pușcaș încă din prima zi, este un mare profesionist. Face tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa.

Din păcate, uneori lucrurile nu evoluează așa cum ne-am dori. El își dorește să revină cât mai repede, dar situația este asta. Poate că pe viitor va trebui să abordeze diferit anumite aspecte pentru a ajunge la 100% din capacitate.

Medicii noștri și jucătorul vor analiza cele mai bune soluții. El face tot posibilul pentru a fi bine în viitor și vom vedea cum vor evolua lucrurile.

Pușcaș este jucătorul clubului, iar eu mă bazez pe toți cei care fac parte din lot”, a declarat Nuno Campos.

Cât despre procesul de acomodare al jucătorilor la noul sistem impus de Campos la Dinamo, antrenorul a precizat:

„Uneori este nevoie de mai mult timp. Din exterior pare simplu: vine un jucător nou și totul se leagă imediat, dar noi știm că lucrurile nu stau așa. Jucătorii care sosesc mai târziu au nevoie de timp pentru a înțelege ideile noastre și pentru a se integra în sistemul echipei.

Unii dintre ei au venit direct din vacanță, așa că este un proces firesc. Suntem la începutul acestui drum, punem bazele multor lucruri, iar pe măsură ce timpul trece vom fi din ce în ce mai bine pregătiți”, a mai precizat Nuno Campos.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

Nuno Campos, despre meciul cu Oțelul: „O echipă foarte puternică, mai ales pe teren propriu”

Nuno Campos a evidențiat prestațiile foarte bune ale celor de la Oțelul Galați de pe teren propriu.

„Va fi un meci foarte dificil. Oțelul a câștigat un meci și a obținut o remiză, ceea ce înseamnă că este încă neînvinsă. Este o echipă foarte puternică, mai ales pe teren propriu, bine organizată, agresivă și greu de înfruntat acasă.

Dar cred că va fi un test foarte bun pentru noi. Dacă vrem să câștigăm, trebuie să fim la cel mai înalt nivel.

Cred că jucătorii sunt pregătiți pentru acest meci. Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe bune, mai ales că joacă pe teren propriu, unde este foarte puternică. Dar și noi suntem pregătiți”, a spus Nuno Campos, care a explicat că Dinamo mai trebuie să facă transferuri.

Căutăm în continuare jucători. Știm ce fel de profil dorim. Muncim împreună la asta. Vor mai sosi câțiva jucători. Dario Benavides a jucat câteva minute în ultimul meci. Încă are de muncit, pas cu pas va fi și mai pregătit. Veți vedea mâine dacă va juca sau nu. Nuno Campos, antrenor Dinamo

În acest sezon, Dinamo a fost învinsă de Petrolul, scor 0-1, și a câștigat categoric derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 5-1.

Alex Pop: „Am început să ne acomodăm noului stil de joc”

Alex Pop se va întoarce la Galați, acolo unde a jucat pentru Oțelul în perioada 2023-2025, înainte de sosirea la Dinamo.

„Am început să ne acomodăm noului stil de joc, să înțelegem ce vrea Mister (n.r. Nuno Campos) de la noi, ca mișcări, ofensiv, defensiv și așa mai departe. Și vom vedea pe parcurs. Ține de noi până la urmă să ascultăm indicațiile și după să le punem în practică.

Victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Băieții sunt bine, eu sunt bine. Suntem cu un moral bun. Și avem și o stare de echilibru.

Nu ne dăm peste cap (n.r. - după victoria clară cu Craiova), pentru că a fost doar un meci. Au fost trei puncte în joc, nimic mai mult.

E întotdeauna plăcut să mă întorc la Galați. Am stat un an și jumătate acolo. O perioadă frumoasă pentru mine, atât fotbalistic, cât și în afara terenului.

E un sentiment plăcut. Și, cu siguranță, ne va aștepta o echipă arțăgoasă. Oțelul a fost întotdeauna o echipă care se luptă pentru orice minge”.

O mare dorință a mea să câștig personal un prim trofeu și să contribui la aducerea în istoria clubului a unui trofeu. Pentru asta ne antrenăm, pentru asta lucrăm. La fel a fost povestea și anul trecut. Alex Pop, atacant Dinamo

Citește și

U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Conference League
21:53
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Citește mai mult
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Dan Petrescu surprinde Mesajul transmis înainte de meciul decisiv dintre Auda și FCSB: „Nu ar fi o rușine”
Conference League
11:10
Dan Petrescu surprinde Mesajul transmis înainte de meciul decisiv dintre Auda și FCSB: „Nu ar fi o rușine”
Citește mai mult
Dan Petrescu surprinde Mesajul transmis înainte de meciul decisiv dintre Auda și FCSB: „Nu ar fi o rușine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

NATO mută rapid Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari
NATO mută rapid Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari
NATO mută rapid Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari
otelul galati dinamo bucuresti liga 1 conferinta de presa nuno campos
Știrile zilei din sport
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Conference League
30.07
CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Citește mai mult
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Conference League
30.07
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Citește mai mult
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Conference League
30.07
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Citește mai mult
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Conference League
30.07
Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Citește mai mult
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:24
Silviu Tudor Samuilă Microuniversul nostru
Silviu Tudor Samuilă Microuniversul nostru
23:25
CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
22:35
„Atunci s-a pierdut meciul” Jucătorul pe care Marius Baciu îl arată cu degetul după eliminarea din Europa: „Acolo s-a rupt jocul”
„Atunci s-a pierdut meciul” Jucătorul pe care Marius Baciu îl arată cu degetul după eliminarea din Europa: „Acolo s-a rupt jocul”
21:32
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Top stiri
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Conference League
30.07
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Citește mai mult
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Europa League
30.07
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Citește mai mult
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Superliga
30.07
Decizie-șoc la CFR Cluj A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Citește mai mult
Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația
B365
29.07
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația
Citește mai mult
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share