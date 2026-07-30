Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu Oțelul Galați din Liga 1, etapa #3.

Meciul va avea loc vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În cadrul conferinței premergătoare meciului de la Galați, Nuno Campos a vorbit și despre situația lui George Pușcaș, dar și despre cum se desfășoară procesul de acomodare al jucătorilor la noul sistem de la Dinamo.

VIDEO. Nuno Campos, despre situația lui George Pușcaș: „Poate că pe viitor va trebui să abordeze diferit anumite aspecte”

În prezent, George Pușcaș se recuperează după operația suferită în această vară, iar Nuno Campos a dezvăluit că atacantul se străduiește să revină la forma sa maximă.

„Din ceea ce am văzut la Pușcaș încă din prima zi, este un mare profesionist. Face tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa.

Din păcate, uneori lucrurile nu evoluează așa cum ne-am dori. El își dorește să revină cât mai repede, dar situația este asta. Poate că pe viitor va trebui să abordeze diferit anumite aspecte pentru a ajunge la 100% din capacitate.

Medicii noștri și jucătorul vor analiza cele mai bune soluții. El face tot posibilul pentru a fi bine în viitor și vom vedea cum vor evolua lucrurile.

Pușcaș este jucătorul clubului, iar eu mă bazez pe toți cei care fac parte din lot”, a declarat Nuno Campos.

Cât despre procesul de acomodare al jucătorilor la noul sistem impus de Campos la Dinamo, antrenorul a precizat:

„Uneori este nevoie de mai mult timp. Din exterior pare simplu: vine un jucător nou și totul se leagă imediat, dar noi știm că lucrurile nu stau așa. Jucătorii care sosesc mai târziu au nevoie de timp pentru a înțelege ideile noastre și pentru a se integra în sistemul echipei.

Unii dintre ei au venit direct din vacanță, așa că este un proces firesc. Suntem la începutul acestui drum, punem bazele multor lucruri, iar pe măsură ce timpul trece vom fi din ce în ce mai bine pregătiți”, a mai precizat Nuno Campos.

Nuno Campos, despre meciul cu Oțelul: „O echipă foarte puternică, mai ales pe teren propriu”

Nuno Campos a evidențiat prestațiile foarte bune ale celor de la Oțelul Galați de pe teren propriu.

„Va fi un meci foarte dificil. Oțelul a câștigat un meci și a obținut o remiză, ceea ce înseamnă că este încă neînvinsă. Este o echipă foarte puternică, mai ales pe teren propriu, bine organizată, agresivă și greu de înfruntat acasă.

Dar cred că va fi un test foarte bun pentru noi. Dacă vrem să câștigăm, trebuie să fim la cel mai înalt nivel.

Cred că jucătorii sunt pregătiți pentru acest meci. Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe bune, mai ales că joacă pe teren propriu, unde este foarte puternică. Dar și noi suntem pregătiți”, a spus Nuno Campos, care a explicat că Dinamo mai trebuie să facă transferuri.

Căutăm în continuare jucători. Știm ce fel de profil dorim. Muncim împreună la asta. Vor mai sosi câțiva jucători. Dario Benavides a jucat câteva minute în ultimul meci. Încă are de muncit, pas cu pas va fi și mai pregătit. Veți vedea mâine dacă va juca sau nu. Nuno Campos, antrenor Dinamo

În acest sezon, Dinamo a fost învinsă de Petrolul, scor 0-1, și a câștigat categoric derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 5-1.

Alex Pop: „Am început să ne acomodăm noului stil de joc”

Alex Pop se va întoarce la Galați, acolo unde a jucat pentru Oțelul în perioada 2023-2025, înainte de sosirea la Dinamo.

„Am început să ne acomodăm noului stil de joc, să înțelegem ce vrea Mister (n.r. Nuno Campos) de la noi, ca mișcări, ofensiv, defensiv și așa mai departe. Și vom vedea pe parcurs. Ține de noi până la urmă să ascultăm indicațiile și după să le punem în practică.

Victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Băieții sunt bine, eu sunt bine. Suntem cu un moral bun. Și avem și o stare de echilibru.

Nu ne dăm peste cap (n.r. - după victoria clară cu Craiova), pentru că a fost doar un meci. Au fost trei puncte în joc, nimic mai mult.

E întotdeauna plăcut să mă întorc la Galați. Am stat un an și jumătate acolo. O perioadă frumoasă pentru mine, atât fotbalistic, cât și în afara terenului.

E un sentiment plăcut. Și, cu siguranță, ne va aștepta o echipă arțăgoasă. Oțelul a fost întotdeauna o echipă care se luptă pentru orice minge”.

O mare dorință a mea să câștig personal un prim trofeu și să contribui la aducerea în istoria clubului a unui trofeu. Pentru asta ne antrenăm, pentru asta lucrăm. La fel a fost povestea și anul trecut. Alex Pop, atacant Dinamo

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