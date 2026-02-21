Ioan Vermeșan (19 ani) a debutat în Serie A pentru Hellas Verona în meciul pierdut cu Sassuolo, scor 0-3, în etapa #26.

Hellas Verona a bifat a patra înfrângere din ultimele cinci meciuri din Serie A și se află pe ultimul loc, cu doar 15 puncte acumulate.

Ioan Vermeșan a debutat în Serie A

Sassuolo a deschis scorul în minutul 40, grație reușitei lui Pinamonti. Patru minute mai târziu, gazdele s-au desprins pe tabelă și au dus scorul la 2-0 înainte de pauză, după golul înscris de Berardi.

În minutul 62, același Berardi a înscris și a bifat „dubla”, stabilind scorul final cu jumătate de oră înainte de încheierea partidei: 3-0.

Pe finalul partidei, în minutul 82, Paolo Sammarco l-a trimis în teren pe tânărul atacant român Ioan Vermeșan.

În vârstă de doar 19 ani, acesta a intrat în locul lui Kieron Bowie, și a reușit, astfel, să debuteze în Serie A.

Mijlocașul Luca Szimionaș (19) a fost convocat în premieră la echipa mare pentru un meci din Serie A și a rămas pe banca de rezerve a celor de la Hellas Verona

600.000 de euro este cota de piață a lui Ioan Vermeșan, conform Transfermarkt

Vermeșan a fost răsplătit de pentru evoluțiile sale foarte bune de la formația secundă și a bifat prima sa apariție la echipa mare a celor de la Verona.

În acest sezon, atacantul român a înscris 15 goluri în 21 de meciuri pentru Verona U20.

6,5 a fost nota primită de Ioan Vermeșan în meciul cu Sassuolo, conform Sofascore

Astfel, Ioan Vermeșan este un alt tânăr jucător român care a debutat în Serie A în ultimii ani.

Printre aceștia se mai numără Valentin Mihăilă (2021, la Parma), Radu Drăgușin (2023, la Genoa), Răzvan Sava (2024, la Udinese) sau Marius Marin (2025, la Pisa).

Vermeșan și-a început cariera la Academia „Gheorghe Hagi”, apoi a mai trecut pe la echipele de juniori ale celor de la UTA Arad și Ripensia Timișoara.

În 2022, atacantul a fost cumpărat de Hellas Verona, evoluând, până acum, la echipele de juniori ale italienilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport