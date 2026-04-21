Previziunea sumbră făcută de Țiriac Omul de afaceri prezintă scenariul „complet negativist”: „Jumătate din locurile de muncă dispar!”

Ion Țiriac (86 de ani) se teme de impactul inteligenței artificiale asupra umanității.

Omul de afaceri a făcut o previziune sumbră despre cum ne-ar putea afecta AI-ul.

Omul de afaceri Ion Țiriac a lansat un nou semnal de alarmă privind evoluția rapidă a inteligenței artificiale, subliniind atât pericolele tehnologice, cât și impactul major asupra pieței muncii.

Previziunea sumbră făcută de Ion Țiriac: „Jumătate din locurile de muncă dispar!”

Întrebat cum s-a adaptat la tot ce înseamnă tehnologie modernă, Țiriac a replicat cu întrebări legate de momentul în care inteligența artificială ar putea ajunge să „gândească” independent și să ia decizii fără intervenție umană.

Țiriac sugerează că astfel de situații nu mai țin doar de viitor, ci ar fi deja vizibile în anumite contexte, inclusiv în domeniul militar.

„Cât lipsește până când inteligența artificială o să înceapă să gândească oarecum și o să spună: «Sunt mai deștept ca voi în orice caz, trebuie să îmi fac eu treburile cum le fac». Deja s-a întâmplat”.

Omul de afaceri a oferit exemplul unor sisteme militare care au eșuat, având consecințe grave:

„Și în militărie s-a întâmplat că au trimis misilul ăsta în direcția aia și, pe la jumătate, și-au dat seama că nu mai e acolo, că au greșit-o și nu știu ce, și bum, au dat într-o școală. Pentru că misilul a spus, mie mi-a spus acolo, nimeni nu poate să mă mai atingă, să îmi schimbe treaba.

Asta e pericolul, după părerea mea, cu inteligența artificială, pe de o parte”.

Pe lângă riscurile legate de autonomie și control, omul de afaceri a atras atenția și asupra impactului economic:

„Pe de altă parte, dacă vreți să fiu complet negativist, în 30 de ani, jumătate din locurile de muncă ale umanității pe acest glob dispar!” , a spus Țiriac la Interviurile Digi Sport.

