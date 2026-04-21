Țiriac, amintiri cumplite despre război Omul de afaceri își pune speranțele în Donald Trump: „Abia aștept să le termine pe toate”
Ion Țiriac. Sursa: Foto,montaj GOLAZO.ro: Iosif Popescu / Imago
Tenis

alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 13:12
  • Ion Țiriac (86 de ani), fost mare jucător de tenis și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.
  • Țiriac s-a născut în 1939, anul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial.

Fostul tenismen, susținător declarat al președintelui american Donald Trump, a declarat că așteaptă ca acesta să pună capăt tuturor conflictelor, mandatul liderului de la Casa Albă urmând să se încheie în ianuarie 2029.

Ion Țiriac, își pune speranțele în Donald Trump: „Abia aștept să termine toate războaiele”

„Vă dau cuvântul meu că nu regret o zi din viața mea! Adică dacă aș face-o din nou și aș face-o altfel... Dar având în vedere vârsta care o am...

Eu am trăit Al Doilea Război Mondial. Eu îmi aduc aminte avioanele, bombele și toate astea. De asta nu-mi place mie războiul.

Mie războiul nu-mi place și de abia aștept ca domnul Trump să le termine pe toate.

Nu că a fost grea viața și am pornit de jos. În anii '50 la început am făcut foame mare. Foame, foame!”, a spus Țiriac, potrivit gsp.ro.

avea Ion Țiriac atunci când România a intrat în al Doilea Război Mondial, iar la finalul conflictului, în 1945, avea în jur de șase ani

Există mai multe războaie în desfășurare care au efecte la nivel global, printre cele mai importante fiind războiul dintre Rusia și Ucraina și conflictul din Asia de Vest, în care sunt implicate Statele Unite, Israelul și Iranul.

Ion Țiriac, despre ce înseamnă să fii bogat: „Am intrat într-un restaurant și nu m-am uitat la preț“

Cariera lui Țiriac de tenismen s-a desfășurat în perioada regimului comunist, timp în care a cucerit 34 de titluri la simplu.

În prezent, fostul tenismenul este ocupant al locului 1.755 în clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei. Averea lui Ion Țiriac este estimată la 2,4 miliarde de euro.

Fostul tenismen a explicat ce a însemnat pentru el să fie bogat.

„Eu am fost bogat, și am spus-o și o repet acuma, poate o repet de prea multe ori: în prima zi când am intrat într-un restaurant și nu m-am uitat la prețul meniului”, a mai spus acesta.

a fost anul în care Țiriac și Năstase au câștigat Roland Garros la dublu. Cei doi au format cel mai de succes cuplu românesc din tenis, cu 11 trofee cucerite împreună

În clasamentul Forbes, doar doi români îl depășesc pe Ion Țiriac: Ion Stoica (60 de ani) și Matei Zaharia (39 de ani), cofondatorii companiei americane de tehnologie Databricks, cu o avere de 5 miliarde de euro fiecare.

