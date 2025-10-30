Țiriac, încă un proiect spectaculos  Omul de afaceri a ajuns la o înțelegere cu Primăria! Totul ar putea fi gata în vara anului 2026

Primăria din Brașov a transmis că a identificat mai multe zone de amplasament pentru centrul sportiv pe care Ion Țiriac (86 de ani) are în plan să-l construiască în orașul său natal.

Baza sportivă ar urma să includă facilități pentru mai multe sporturi, de echipă sau individuale.

Deși anterior, în 2024, Țiriac și-a retras oferta pentru construirea unui patinoar în Brașov, după neînțelegeri cu fosta conducere a Primăriei, omul de afaceri a ajuns acum la un acord cu noul primar, pentru un proiect și mai amplu.

Primăria Brașov, acord pentru centrul sportiv plănuit de Ion Țiriac

Cele două părți s-au întâlnit pentru a discuta posibilele zone în care centrul sportiv ar putea fi ridicat, iar lucrurile s-ar putea mișca destul destul de rapid.

„După discuţia din luna mai, în care cei doi au discutat despre viitorul complex sportiv amenajat, în parteneriat, de Ion Ţiriac şi Municipalitate, astăzi primarul a prezentat mai multe propuneri de amplasament şi au discutat despre modalitatea de colaborare dintre cele două entităţi.

Totodată, Ion Ţiriac şi-a arătat intenţia de a dezvolta şi mai mult acest proiect, astfel, pe lângă patinoar, sală de judo şi de scrimă, omul de afaceri braşovean doreşte ca această bază sportivă să includă mai multe terenuri de tenis, o pistă de atletism şi un tren de minifotbal, astfel încât mai mulţi copii, indiferent de sportul practicat, să aibă acces la acest centru de pregătire sportivă”, a transmis Primăria Braşov,

Ion Ţiriac a informat după întâlnire că îşi propune ca proiectul să fie finalizat până în vara anului 2026.

90.000 de euro este valoarea totală a sprijinului oferit de Ion Țiriac pentru cei 130 de copii de la secția de hochei, constând în echipamentul complet de care aceștia au nevoie: patine, căști, mănuși, crose, pantaloni, tricouri și jambiere

Ce va include centrul sportiv de la Brașov

un teren de minifotbal;

o pistă de atletism;

6 terenuri de tenis;

zone pentru 20 de coşuri de baschet;

infrastructură pentru hochei, judo, scrimă şi alte sporturi.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a transmis că va încerca să facă un prim pas pentru acest proiect chiar săptămâna următoare.

„Săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire, cu proiectanţii, cu specialiştii, cu tehnicienii, în aşa fel încât să mai facem încă un pas în privinţa asta, pentru a putea dezvolta parteneriatul pe care îl dorim să-l facem cu Fundaţia Ion Ţiriac”, a spus edilul.

Domnul Țiriac vine cu propuneri să creăm o infrastructură sportivă pentru copii, noi să venim cu cota noastră de participare, cu amplasamentul și infrastructura pentru investiția respectivă. George Scripcaru, primar Brașov

