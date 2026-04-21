Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 11:53
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 12:00
  • Deși a dominat clar meciul și a părut că are totul sub control când tabela arăta 3-1, FCSB a ajuns să tremure serios pe final în victoria împotriva celor de la Farul, scor 3-2

Campioana României a făcut probabil una dintre cele mai bune reprize secunde din acest play-out, însă două erori mari ale lui Târnovanu au ținut-o pe Farul în meci și au transformat un succes aparent liniștit într-un final plin de emoții.

Dincolo de gafele portarului, FCSB a avut însă și multe motive de satisfacție: un Florin Tănase în mare formă, revenirea excelentă a lui Tavi Popescu și încă o prestație solidă din partea lui Joao Paulo.

Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț...”
Citește și
Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț...”
Citește mai mult
Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț...”

Tănase e omul cheie

Florin Tănase a fost fără îndoială omul meciului în victoria cu Farul. Decarul campioanei a fost peste tot: a coborât să construiască, a ajutat la recuperare și a făcut diferența în ultimii 30 de metri.

Două dintre cele trei goluri ale FCSB-ului poartă și semnătura sa. La reușita de 2-0, Tănase îl lansează perfect pe Tavi Popescu cu o pasă excelentă, înainte de a marca și el pentru a duce avantajul la două goluri diferență.

Cifrele îi confirmă prestația: doar 4 pase greșite din 36 în ultima treime, 10 mingi trimise în careu și 6 recuperări. Un meci complet, care arată că Tănase rămâne liderul de drept campioanei.

E momentul lui Tavi Popescu

Intrat după accidentarea lui Miculescu, Tavi Popescu a profitat din plin de șansă. Nu a marcat, dar a fost decisiv în construcția golului lui Juri Cisotti și a dat impresia unui jucător renăscut.

Dincolo de execuțiile tehnice și de curajul din atac, Tavi impresionat și prin implicarea fără minge, mai rar în cazul său. A câștigat 6 din cele 7 dueluri în care a fost implicat, cifre pe care nici măcar fundașii centrali ai FCSB-ului nu le-au avut.

În plus, a creat două ocazii mari pentru Olaru, însă căpitanul campioanei nu a găsit spațiul porții. Oricum, o altă față pentru Tavi.

Plus pentru Joao Paulo

Joao Paulo, unul dintre puținii jucători din Superligă care au șanse reale să ajungă la Cupa Mondială din vară, a avut o prestație excelentă. Folosit în banda stângă a apărării, fotbalistul din Capul Verde a fost cel care a deschis drumul pentru FCSB.

Golul său a fost unul de mare finețe: o execuție sigură, plasată, de jucător ofensiv, nu de fundaș. În rest, Joao Paulo a dominat duelurile: 5 din 5 câștigate, dintre care 3 la sol și 2 aeriene.

A adunat și 12 recuperări, fiind unul dintre cei mai activi și constanți jucători ai campioanei într-un meci în care FCSB a controlat clar jocul, chiar dacă finalul a fost complicat de erorile lui Ștefan Târnovanu.

Mirel Rădoi, aproape de plecare

Deși a evitat să vorbească deschis despre viitorul său la interviurile de după meci, tot mai multe indicii arată că Mirel Rădoi este foarte aproape de despărțirea de FCSB.

Tehnicianul nu a dorit să confirme negocierile cu Gaziantep, însă mesajul transmis jucătorilor în vestiar spune aproape totul. Rădoi le-ar fi spus că este hotărât să accepte oferta din Turcia și le-a urat succes mai departe, semn că decizia este, în mare măsură, luată.

VIDEO. Golul înscris de Juri Cisotti

Citește și

„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Superliga
09:56
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Citește mai mult
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Celebrare inedită  FOTO+VIDEO. Acțiunea foarte bună a lui Tavi Popescu a dus la golul lui Cisotti + cum a sărbătorit assistul
Superliga
22:40
Celebrare inedită FOTO+VIDEO. Acțiunea foarte bună a lui Tavi Popescu a dus la golul lui Cisotti + cum a sărbătorit assistul
Citește mai mult
Celebrare inedită  FOTO+VIDEO. Acțiunea foarte bună a lui Tavi Popescu a dus la golul lui Cisotti + cum a sărbătorit assistul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
