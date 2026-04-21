Deși a dominat clar meciul și a părut că are totul sub control când tabela arăta 3-1, FCSB a ajuns să tremure serios pe final în victoria împotriva celor de la Farul, scor 3-2.

Campioana României a făcut probabil una dintre cele mai bune reprize secunde din acest play-out, însă două erori mari ale lui Târnovanu au ținut-o pe Farul în meci și au transformat un succes aparent liniștit într-un final plin de emoții.

Dincolo de gafele portarului, FCSB a avut însă și multe motive de satisfacție: un Florin Tănase în mare formă, revenirea excelentă a lui Tavi Popescu și încă o prestație solidă din partea lui Joao Paulo.

Tănase e omul cheie

Florin Tănase a fost fără îndoială omul meciului în victoria cu Farul. Decarul campioanei a fost peste tot: a coborât să construiască, a ajutat la recuperare și a făcut diferența în ultimii 30 de metri.

Două dintre cele trei goluri ale FCSB-ului poartă și semnătura sa. La reușita de 2-0, Tănase îl lansează perfect pe Tavi Popescu cu o pasă excelentă, înainte de a marca și el pentru a duce avantajul la două goluri diferență.

Cifrele îi confirmă prestația: doar 4 pase greșite din 36 în ultima treime, 10 mingi trimise în careu și 6 recuperări. Un meci complet, care arată că Tănase rămâne liderul de drept campioanei.

E momentul lui Tavi Popescu

Intrat după accidentarea lui Miculescu, Tavi Popescu a profitat din plin de șansă. Nu a marcat, dar a fost decisiv în construcția golului lui Juri Cisotti și a dat impresia unui jucător renăscut.

Dincolo de execuțiile tehnice și de curajul din atac, Tavi impresionat și prin implicarea fără minge, mai rar în cazul său. A câștigat 6 din cele 7 dueluri în care a fost implicat, cifre pe care nici măcar fundașii centrali ai FCSB-ului nu le-au avut.

În plus, a creat două ocazii mari pentru Olaru, însă căpitanul campioanei nu a găsit spațiul porții. Oricum, o altă față pentru Tavi.

Plus pentru Joao Paulo

Joao Paulo, unul dintre puținii jucători din Superligă care au șanse reale să ajungă la Cupa Mondială din vară, a avut o prestație excelentă. Folosit în banda stângă a apărării, fotbalistul din Capul Verde a fost cel care a deschis drumul pentru FCSB.

Golul său a fost unul de mare finețe: o execuție sigură, plasată, de jucător ofensiv, nu de fundaș. În rest, Joao Paulo a dominat duelurile: 5 din 5 câștigate, dintre care 3 la sol și 2 aeriene.

A adunat și 12 recuperări, fiind unul dintre cei mai activi și constanți jucători ai campioanei într-un meci în care FCSB a controlat clar jocul, chiar dacă finalul a fost complicat de erorile lui Ștefan Târnovanu.

Joao Paulo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Mirel Rădoi, aproape de plecare

Deși a evitat să vorbească deschis despre viitorul său la interviurile de după meci, tot mai multe indicii arată că Mirel Rădoi este foarte aproape de despărțirea de FCSB.

Tehnicianul nu a dorit să confirme negocierile cu Gaziantep, însă mesajul transmis jucătorilor în vestiar spune aproape totul. Rădoi le-ar fi spus că este hotărât să accepte oferta din Turcia și le-a urat succes mai departe, semn că decizia este, în mare măsură, luată.

