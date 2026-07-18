Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii +15 foto
Ion Țiriac a venit la inaugurarea Sălii Nadia, de la Otopeni cu un Cadillac Eldorado Convertible (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 11:26
  • Ion Țiriac a fost prezent la evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni, organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de marea campioană la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.
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Omul de afaceri a avut o apariție spectaculoasă, sosind la eveniment la volanul unui Cadillac Eldorado Convertible bleu, la care a asortat cămașa.

Cel mai probabil, Cadillac Eldorado Convertible e un exemplar fabricat chiar în 1976, anul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial.

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Ion Țiriac a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 a Nadiei! Valoarea imensă a mașinii

Ulterior, după ce Ion Țiriac a ajuns la eveniment, un șofer a plecat pentru a o aduce pe “Zeița de la Montreal” tot cu acest Cadillac.

Cadillac Eldorado Convertible este considerat unul dintre cele mai spectaculoase modele construite vreodată de producătorul american.

Galerie foto (15 imagini)

Ion Țiriac a venit la inaugurarea Sălii Nadia Comăneci, de la Otopeni, cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Ion Țiriac a venit la inaugurarea Sălii Nadia Comăneci, de la Otopeni, cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Ion Țiriac a venit la inaugurarea Sălii Nadia Comăneci, de la Otopeni, cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Ion Țiriac a venit la inaugurarea Sălii Nadia Comăneci, de la Otopeni, cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Ion Țiriac a venit la inaugurarea Sălii Nadia Comăneci, de la Otopeni, cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+15 Foto
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Automobilul impresionează prin dimensiunile sale, având o lungime de aproximativ 5,7 metri, dar și prin designul specific marilor decapotabile de lux americane.

Modelul din 1976 a fost promovat de Cadillac drept ultima decapotabilă americană de lux, întrucât la acea vreme se credea că noile norme de siguranță vor pune capăt producției de cabriolete.

Din acest motiv, numeroși colecționari au cumpărat astfel de automobile și le-au păstrat în stare impecabilă, considerându-le investiții valoroase.

Deși decapotabilele au revenit ulterior în oferta constructorilor auto, Cadillac Eldorado Convertible din 1976 a rămas unul dintre cele mai căutate modele clasice.

Un exemplar aflat într-o stare excelentă, precum cel deținut de Ion Țiriac în impresionanta sa colecție, poate depăși o valoare de 70.000 de dolari.

Date tehnice

  • Motor: V8 de 500 cubic inches (8,2 litri) – cel mai mare motor V8 montat vreodată pe un automobil de serie american.
  • Putere: aproximativ 190 CP (după normele de emisii din 1976). Deși cifra pare mică pentru 8,2 litri, dezvoltă un cuplu uriaș, în jur de 490 Nm. 
  • Cutie: automată Turbo Hydra-Matic cu 3 trepte.
  • Tracțiune: față (foarte neobișnuită pentru un coupe american atât de mare).
  • Lungime: aproape 5,70 metri.
  • Greutate: aproximativ 2,3 tone.

FOTO: Mai multe imagini de la evenimentul de la Otopeni, unde se inaugurează Sala Nadia Comăneci

Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (22 imagini)

Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+22 Foto
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