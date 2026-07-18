„Mă scotea din minți” Pep Guardiola, despre marele rival al carierei și despre Spania lui Rodri și Yamal
Guardiola și Klopp, unul lângă altul, în Premier League. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Mă scotea din minți” Pep Guardiola, despre marele rival al carierei și despre Spania lui Rodri și Yamal

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 08:52
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 08:52
  • Pep Guardiola, 55 de ani, e liber după un deceniu la Manchester City. 
  • Antrenorul catalan îl descrie în câteva cuvinte pe principalul său adversar. 
  • Punctează atuurile naționalei Spaniei înaintea finalei cu Argentina. 
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Pep Guardiola și-a luat un an sabatic încă din prima parte a carierei de antrenor.

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După patru sezoane cu Barcelona (2008-2012), catalanul s-a relaxat, petrecând mult timp la New York înainte de a semna cu Bayern, în 2013.

Klopp, în ochii lui Guardiola: „Era capabil să schimbe sistemul la fiecare 20 de minute”

Acum, 13 ani mai târziu, zece la Manchester City, vrea altă pauză.

„Am început la 37 de ani, astăzi merg pe 56. Trebuie să fac lucruri noi. În acest moment, sunt foarte fericit”, a spus el într-un interviu pentru OKX.

Câteva cuvinte ale spaniolului pentru a-l descrie pe principalul lui adversar, Jurgen Klopp (59 de ani), pe care l-a înfruntat în Premier League între 2016 și 2024. Cât timp el era la City, iar germanul la Liverpool.

„Jurgen a fost cel mai mare rival. Tipul ăsta era capabil să schimbe sistemul la fiecare 20 de minute. Mă scotea din minți”, l-a prezentat Pep.

  • 18 trofee a cucerit Guardiola la City în 2016-2024. 
  • 8 trofee a câștigat Klopp la Liverpool în aceeași perioadă.

Guardiola: „Cu Rodri și Yamal, Spania poate face diferența”

Catalanul a vorbit și despre naționala Spaniei. Observații folosite de Marca înaintea finalei Campionatului Mondial.

„Dacă Rodri își demonstrează nivelul la mijloc și Lamine Yamal e în formă maximă, Spania poate face diferența”.

Rodri și Yamal pot fi punctele forte ale Spaniei în finala CM 2026. Foto: Imago Rodri și Yamal pot fi punctele forte ale Spaniei în finala CM 2026. Foto: Imago
Rodri și Yamal pot fi punctele forte ale Spaniei în finala CM 2026. Foto: Imago

A subliniat și că „Lamine a venit la Mondial în urmă cu pregătirea fizică din cauza accidentărilor recente.

Totuși, ținând cont că are 19 ani, are o capacitate incredibilă de a gestiona presiunea și e capabil să decidă singur un meci”.

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