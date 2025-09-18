Guardiola atacă Antrenorul lui City nu a uitat de suspendarea pentru dopaj și critică Federația: „Problema era la Milano”
Guardiola atacă Antrenorul lui City nu a uitat de suspendarea pentru dopaj și critică Federația: „Problema era la Milano"

Publicat: 18.09.2025, ora 19:08
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 19:08
  • Pep Guardiola (54 de ani) a lansat un atac către Federația Italiană de Fotbal, cu privire la cazul de dopaj în care a fost implicat în 2001.
  • Napoli primește azi vizita celor de la Manchester City, în prima etapă din faza principală a Ligii Campionilor. Meciul va fi LIVE pe GOLAZO.ro.

La conferința de presă premergătoare partidei de la Napoli, Pep Guardiola a vorbit despre relația cu fostul său antrenor de la Brescia, Carlo Mazzone.

Pep Guardiola, necruțător față Federația Italiană

Ibericul nu a iertat Federația Italiană de Fotbal pentru suspendarea primită în cazul său de dopaj, când acesta era nevinovat.

„A fost un privilegiu să-l cunosc în viață, să învăț de la el. M-a susținut într-un moment dificil , când toți străinii care au sosit în Italia în acel an au fost acuzați de dopaj.

Dar problema era la Milano, un centru de antrenament care ne păcălise: am fost acolo și am fost prinși.

Șapte ani mai târziu, m-au achitat. Poate că într-o zi Federația Italiană de Fotbal îmi va cere scuze, dar știu că asta nu se va întâmpla…”, a spus Pep Guardiola, potrivit gazzetta.it.

Pozitiv la nandrolon în 2001, Guardiola a fost absolvit de vină 8 ani mai târziu

În toamna anului 2001, după un meci disputat între Brescia și Piacenza, în Serie A, 1-0, Pep Guardiola a fost testat la un control antidoping de rutină.

Ibericul a fost pozitiv la nandrolon în ambele probe pe care le-a dat. Pep Guardiola a fost suspendat timp de 4 luni și a trebuit să plătească o amendă de 50.000 de euro.

După incident, actualul tehnician al celor de la Manchester City a găzduit o conferință de presă alături de medicul de la momentul respectiv al celor de la Brescia, Ernesto Alicicco.

Fostul fotbalist a negat autenticitatea rezultatului, susținând că utiliza numai suplimente recomandate de fiziologul alături de care lucra.

„Un test spune că am luat nandrolon, dar eu știu că nu am luat. Înainte de Piacenza, luam doar multivitaminele pe care Dr. Ramon Segura, fiziologul meu de încredere, le-a pregătit pentru mine timp de 6 sau 7 ani.

Acestea constau doar din anumite vitamine, după cum o demonstrează cele peste 60 de teste antidoping pe care le-am efectuat de-a lungul multor ani de carieră, toate ieșind negative. Sunt nevinovat și o voi dovedi”, a spus Pep Guardiola la momentul respectiv, potrivit honestsport.com.

Spaniolul a fost găsit vinovat și de un tribunal din Brescia, fiind condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, dopingul fiind criminalizat în Italia. Pep Guardiola a făcut apel și a primit un verdict favorabil, în 2009, care i-a anulat condamnarea.

