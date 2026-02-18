Ionuț Angheluță (49 de ani) și Gabriel Torje (36 de ani) s-au contrat în direct, după explicațiile lui Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, cu privire la eroarea gravă de arbitraj a lui Radu Petrescu de la Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Ionuț Angheluță și Gabriel Torje, contre în direct: „Ai zis că trebuie să mă las”

Kyros Vassaras, șeful CCA, a analizat faza și a ajuns la concluzia că premergător fazei, Radu Petrescu a dictat eronat lovitură liberă pentru FC Argeș.

Prezenți în studioul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport, Ionuț Angheluță și Gabriel Torje, foști jucători la Poli Timișoara, s-au contrat în direct pe marginea explicațiilor date de fostul arbitru grec.

Comentator al postului Digi Sport, Angheluță nu a fost de acord cu explicațiile lui Vassaras și susține că lovitura liberă pentru piteșteni a fost acordată corect, moment în care fostul mijlocaș al lui Dinamo a intervenit, iar cei doi au purtat un dialog pe un ton mai tăios:

Ionuț Angheluță: Eu nu sunt de acord că nu a fost fault. A fost fault! Să-mi arate domnul Vassaras un fotbalist cu mingea în față, care nu e jenat de nimeni și dă cu piciorul în gazon. Un fotbalist!

Gabi Torje: Eu am dat și tu ai comentat meciul.

IA: La un metru de minge?

GT: Tu ai comentat meciul și ai zis: „Nu e o posibil să vină Torje să facă așa ceva, că e bătrân, să se lase”.

IA: Eu vreau să vă uitați la Oancea, unde se uită cu privirea. Dongmo vine din blindspot, unghiul mort, nu-l vede.

GT: Ionuț, dacă ție îți fluierau arbitrii așa fault la toate atacurile pe care le-ai făcut aveai 4.000 de faulturi. Nu sunt faulturi astea.

IA: Aseară, în Benfica - Real Madrid, a fost un fault asemănător. Vinicius vine din spate când se pregătea Rio să dea în minge. Mourinho ia foc, pentru că trebuia să primească Vinicius al doilea „galben”. E exact aceeași fază. A fost fault!

A fost momentul în care moderatorul Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, a oprit discuția: „Au voie să se certe, au jucat la aceeași echipă. Să trecem peste momentul ăsta”. Văzând că Angheluță și-ar fi dorit să continue dezbaterea, Naum a încheiat cu o glumă: „OK, a fost fault, Vassaras consideră că n-a fost. Și mulți alții în afară de tine, Ionuț. Practic, toți în afară de tine”.

Ce a spus Kyros Vassaras despre faza din Petrolul - FC Argeș

„În minutul 85, jucătorul nr. 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală. Nu există niciun contact provocat de nr. 5 de la Petrolul, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi trimisă mingea în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a afirmat Vassaras, potrivit FRF.ro.

FOTO Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, în Petrolul - FC Argeș

