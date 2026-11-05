„S-a depășit orice limită” Ionuț Chirilă îl dă în judecată pe Cornel Dinu: „A pierdut orice formă de echilibru”
Ionuț Chirilă/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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„S-a depășit orice limită” Ionuț Chirilă îl dă în judecată pe Cornel Dinu: „A pierdut orice formă de echilibru”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 20:57
  • Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul lui CS Dinamo, a anunțat că îl va da în judecată pe Cornel Dinu (78 de ani), în urma atacurile acestuia.
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În urmă cu câteva zile, legendarul jucător și antrenor al lui Dinamo a avut un discurs fără menajamente la adresa lui Chirilă.

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Ionuț Chirilă îl dă în judecată pe Cornel Dinu: „S-a depăşit orice limită!”

Răspunsul tehnicianului de la CS Dinamo nu a întârziat să apară. Ionuț Chirilă a dezvăluit că-l va acționa pe Dinu în istanță pentru afirmațiile și acuzațiile care îl vizau.

„În urma consultărilor cu avocaţii mei, am decis că Dinu Cornel va trebui să dea socoteală în instanţă, deoarece afirmaţiile sale recente trec cu mult graniţele liberei exprimări şi intră direct în zona ilicitului.

L-am ignorat multă vreme, convinşi fiind că nu are rost să replici unui om care a pierdut orice formă de echilibru. Însă, de data aceasta, s-a depăşit orice limită a legalităţii şi a bunului-simţ.

Sunt oameni cu care poţi purta un dialog onest, dar există şi cazuri triste în care raţiunea şi autocontrolul au dispărut cu desăvârşire.

Lansarea unor asemenea acuzaţii delirante nu mă afectează doar pe mine pe plan personal, ci prejudiciază grav şi imaginea familiei alb-roşii, rănind memoria unor oameni care nu se mai pot apăra.

Astăzi, privind la Cornel Dinu, nu poţi simţi decât un profund regret pentru degradarea morală şi psihică la care a ajuns.

Îi urez sănătate şi linişte, dar şi înţelepciunea de a înţelege că tot răul lăsat în urmă de-a lungul vieţii se întoarce acum împotriva lui.

Mă extrag complet din acest circ şi îl las să se privească în oglinda propriei sale lipse de caracter”, a declarat Ionuț Chirilă, citat de primasport.ro.

Ce a declarat Dinu, despre Ionuț Chirilă

„O ruşine! O ruşine pentru că Chirilă nu avea ce să caute ca antrenor, el nu este antrenor, este un bufon fotbalistic, un torcător de vorbe fără niciun conţinut pe care să-l vezi în ceea ce înseamnă echipa.

Nu se poate să evoluezi şi să fii lăsat în pace să evoluezi atât de inconştient numai cu jucători tineri pentru că nu pot fi consideraţi decât ca o eventuală marfă de vânzare decât la o capacitate de a creşte o echipă competitivă, puternică şi care să nu fie de râsul curcilor la rezultatele pe care le-a obţinut în acest sezon.

Merge la inconştienţa de a spune că această echipă a lui CS Dinamo este urmaşa echipei de tradiţie Dinamo Bucureşti. Nu are nicio legătură! Echipa care continuă tradiţia este, incontestabil, echipa din prima ligă.

Pe unde a fost, a făcut numai nenorociri: Târgu Mureș, Chiajna și așa mai departe, cu o tentă de tupeu obraznic care depășește orice imaginație

Păcat de numele pe care-l poartă şi care este legat de unul dintre cei mai mari ziarişti sportivi pe care i-a avut România”, a spus Dinu pentru sursa citată.

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