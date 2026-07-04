„Mi-am zis: «Sunt prost»”  Cum a irosit Ionuț Lupescu o sumă uriașă: „M-am uitat în cont... nimic”
Foto: Imago
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„Mi-am zis: «Sunt prost»” Cum a irosit Ionuț Lupescu o sumă uriașă: „M-am uitat în cont... nimic”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 20:38
  • Ionuț Lupescu (57 de ani), actualul președinte onorific de la CS Dinamo, a explicat cât de neglijent era din punct de vedere financiar în primul său an petrecut la Bayer Leverkusen, în Germania.
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În vara anului 1990, Ionuț Lupescu a fost transferat de Bayer Leverkusen, de la Dinamo. Avea 21 de ani atunci și se afla la prima sa experiență în fotbalul din străinătate.

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Ionuț Lupescu: „După primul an nu pusesem nimic deoparte”

Din cauza vârstei fragede, Lupescu nu știa cum să gestioneze banii. Astfel, după primul an petrecut în Germania, fostul mijlocaș a cheltuit toți banii pe care îi câștigaseră la Leverkusen.

„În ‘90 aveam 300.000 de mărci pe an (n.r. salariul de la Leverkusen). M-am uitat în cont după primul an, nu pusesem nimic deoparte. Mi-am zis: «Sunt prost. Îmi rup picioarele pe aici…».

Atunci, cu 50.000 de mărci cumpăram zece case. Nici eu nu mai știu (n.r. ce a făcut cu banii). Am luat o mașină, ca prostul, că îmi dăduse deja clubul o mașină. Am mai luat una.

Am cheltuit aiurea banii. După aceea m-am dat seama și am început să fiu mai realist, să zic așa”, a declarat Ionuț Lupescu la „Un podcast”, citat de prosport.ro.

6 sezoane
a petrecut Ionuț Lupescu la Bayer Leverkusen. A câștigat o Cupă a Germaniei, în sezonul 1992/1993

După prima sa experiență în străinătate, Lupescu a fost transferat ulterior de Borussia Monchengladbach, tot din Germania, acolo unde a petrecut doi ani.

S-a întors la Dinamo, echipa sa de suflet, în anul 1998. Doi ani mai târziu, a fost împrumutat timp de câteva luni la Bursaspor, în Turcia.

S-a întors la formația din „Ștefan cel Mare” și, mai apoi, a fost cedat la Al-Hilal, în Arabia Saudită, în tricoul căreia s-a și retras din activitate, în anul 2002.

De-a lungul carierei sale, Ionuț Lupescu a câștigat un titlu cu Al-Hilal (2002), 3 campionate (1990, 2000 și 2002) și 3 Cupe ale României (1990, 2000, 2001) cu Dinamo.

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