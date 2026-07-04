Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!

- Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a fost eliminată în turul 3 al turneului de la Wimbledon.
Cîrstea a ajuns în această fază a competiției după victoria cu Kimberly Birrell (28 de ani, #72 WTA), însă nu a reușit să-și depășească performanța de la turneul de Grand Slam, unde s-a oprit de fiecare dată în acest tur.
Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul 3 la Wimbledon
Românca a pierdut la capătul unei partide care a durat două ore și 18 minute.
După primele două seturi, unde fiecare jucătoare a câștigat relativ ușor câte unul, a urmat un set decisiv dramatic în partida de la Londra.
Sorana a avut o minge de meci la scorul de 5-4, însă jucătoarea din Cehia a reușit să câștige trei puncte consecutive și a egalat scorul la game-uri, 5-5.
Ulterior, Noskova a făcut break, preluând conducerea, 6-5, obținând apoi, la rândul său, două mingi de meci. Ambele au fost salvate de Cîrstea, care a reușit rebreak-ul și a trimis partida la tie-break, în setul decisiv.
Dramatism total la tie-break-ul din ultimul set!
A urmat apoi un schimb de mingi de excepție! Noskova a condus cu 3-0 în tie-break, Cîrstea a răsturnat scorul, 4-3. Apoi, fiecare jucătoare a luat, pe rând, câte două puncte, până când Sorana a reușit să desprindă la 7-5.
Cehoaica a reușit o nouă revenire spectaculoasă, prin trei puncte consecutive, ducând scorul la 8-7 în favoarea sa.
Sportiva româncă a mai egalat de două ori, 8-8 și 9-9, însă Noskova s-a ținut tare și a reușit să se impună cu 11-9, obținând calificarea.
Galerie foto (6 imagini)
Tensiuni între Sorana Cîrstea și echipa sa în setul doi
La scorul de 6-2, 3-5 în setul secund, într-un moment de răbufnire, Sorana a transmis spre loja unde se afla echipa sa: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți”, potrivit gsp.ro.
Sportiva noastră colaborează cu trei antrenori: Adrian Cruciat, Artemon Apostu-Efremov și Adrian Gavrilă, aceștia fiind fondatorii clubului Arc Pro Tenis.
Cei trei antrenori împart, prin rotație, turneele Soranei, la Wimbledon fiind prezent Adrian Cruciat.