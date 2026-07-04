Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa! +6 foto
Sorana Cîrstea. Foto: IMAGO
Tenis

Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 20:27
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a fost eliminată în turul 3 al turneului de la Wimbledon.
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Cîrstea a ajuns în această fază a competiției după victoria cu Kimberly Birrell (28 de ani, #72 WTA), însă nu a reușit să-și depășească performanța de la turneul de Grand Slam, unde s-a oprit de fiecare dată în acest tur.

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Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul 3 la Wimbledon

Românca a pierdut la capătul unei partide care a durat două ore și 18 minute.

După primele două seturi, unde fiecare jucătoare a câștigat relativ ușor câte unul, a urmat un set decisiv dramatic în partida de la Londra.

Sorana a avut o minge de meci la scorul de 5-4, însă jucătoarea din Cehia a reușit să câștige trei puncte consecutive și a egalat scorul la game-uri, 5-5.

Ulterior, Noskova a făcut break, preluând conducerea, 6-5, obținând apoi, la rândul său, două mingi de meci. Ambele au fost salvate de Cîrstea, care a reușit rebreak-ul și a trimis partida la tie-break, în setul decisiv.

Dramatism total la tie-break-ul din ultimul set!

A urmat apoi un schimb de mingi de excepție! Noskova a condus cu 3-0 în tie-break, Cîrstea a răsturnat scorul, 4-3. Apoi, fiecare jucătoare a luat, pe rând, câte două puncte, până când Sorana a reușit să desprindă la 7-5.

Cehoaica a reușit o nouă revenire spectaculoasă, prin trei puncte consecutive, ducând scorul la 8-7 în favoarea sa.

Sportiva româncă a mai egalat de două ori, 8-8 și 9-9, însă Noskova s-a ținut tare și a reușit să se impună cu 11-9, obținând calificarea.

Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports + Eurosport
Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports + Eurosport

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports + Eurosport Sorana Cîrstea, eliminată de Linda Noskova la Wimbledon. Foto: capturi beIN Sports
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Tensiuni între Sorana Cîrstea și echipa sa în setul doi

La scorul de 6-2, 3-5 în setul secund, într-un moment de răbufnire, Sorana a transmis spre loja unde se afla echipa sa: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți”, potrivit gsp.ro.

Sportiva noastră colaborează cu trei antrenori: Adrian Cruciat, Artemon Apostu-Efremov și Adrian Gavrilă, aceștia fiind fondatorii clubului Arc Pro Tenis.

Cei trei antrenori împart, prin rotație, turneele Soranei, la Wimbledon fiind prezent Adrian Cruciat.

216.000 de euro
și 130 de puncte în clasamentul WTA a obținut Sorana după acest turneu

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