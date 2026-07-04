S-au sufocat! Drama naționalelor Africii la Mondial. Câte au trecut de grupe și câte au ajuns în „optimi”. Performanța Egiptului +6 foto
Mazraoui, fundașul stânga al Marocului, una dintre cele două echipe africane calificate în „optimi”. Foto: Imago
Campionatul Mondial

S-au sufocat! Drama naționalelor Africii la Mondial. Câte au trecut de grupe și câte au ajuns în „optimi”. Performanța Egiptului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 19:55
  • Africa a avut nouă echipe calificate din faza grupelor, dar numai două au atins optimile de finală ale Mondialului. 
  • Cinci din șapte au fost eliminate în ultima clipă a „16-imilor”, după meciuri dramatice. 
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Africa a impresionat în grupele Campionatului Mondial. Nu mai puțin de nouă din cele zece participante la turneul final au reușit să se califice în „16-imi”.

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O singură națională nu a depășit prima fază a competiției, Tunisia, locul 4 într-o serie complicată, cu Țările de Jos, Japonia și Suedia.

Cinci echipe ale Africii au pierdut dramatic. Uneori, au fost mai bune

Toate celelalte au continuat CM. Dar multe dintre ele au trăit o dramă la startul meciurilor eliminatorii.

Șapte din nouă, 77,8%, au părăsit Mondialul în „16-imi”. Cinci, învinse la limită, în ultima clipă a timpului regulamentar sau în prelungiri, după ce au dat o replică solidă adversarelor. Uneori, au fost mai bune!

Mane și senegalezii s-au desprins de Belgia, dar au cedat incredibil în finalul jocului. Foto: Imago Mane și senegalezii s-au desprins de Belgia, dar au cedat incredibil în finalul jocului. Foto: Imago
Mane și senegalezii s-au desprins de Belgia, dar au cedat incredibil în finalul jocului. Foto: Imago

Iată ce s-a întâmplat pentru fiecare:

  • Africa de Sud - Canada 0-1. Cu gol primit în minutul 90+2. 
  • Cote d’Ivoire - Norvegia 1-2. A egalat, însă a cedat în fața lui Haaland, aproape de sfârșit (86). 
  • RD Congo - Anglia 1-2. La pauză, conducea. Kane i-a înscris două goluri în ultimul sfert de oră (75-86). 
  • Senegal - Belgia 2-3 după prelungiri. A avut 2-0, a fost egalată când nu se mai aștepta nimeni (86-89) și Tielemans a calificat Belgia în 120+5 dintr-un penalty controversat. 
  • Capul Verde - Argentina 2-3 după prelungiri. De două ori a revenit, marcând pentru 1-1 și 2-2. A pierdut cu un autogol în minutul 111. 
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Galerie foto (6 imagini)

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Doar două selecționate s-au înclinat fără goluri luate în finalul partidelor. Și nici ele la diferențe clare.

  • Algeria - Elveția 0-2. 
  • Ghana - Columbia 0-1. 

Africa, două reprezentante în optimile de finală. Egipt, a 5-a echipă

Două echipe au trecut mai departe. Ambele au luptat până la capăt, câștigând la loviturile de pedeapsă.

  • Maroc - Țările de Jos 1-1, 3-2 la penaltyuri. 
  • Egipt - Australia 1-1, 4-2 la penaltyuri. 

Pentru Egipt, calificarea în „optimi” a fost o premieră. De altfel, formația lui Mohamed Salah a fost a 5-a națională africană care a trecut de primul tur eliminatoriu la Mondial.

Lacrimile lui Salah după calificarea Egiptului. Foto: Imago Lacrimile lui Salah după calificarea Egiptului. Foto: Imago
Lacrimile lui Salah după calificarea Egiptului. Foto: Imago
  • Camerun - 1990 (sferturi de finală). 
  • Senegal - 2002 (sferturi de finală). 
  • Ghana - 2010 (sferturi de finală). 
  • Maroc - 2022 (semifinale) și 2026 (optimi de finală, deocamdată). 
  • Egipt - 2026 (optimi de finală, deocamdată). 

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