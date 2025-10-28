„Un meci între mamă și fiu” Ionuț Lupescu, mâhnit înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „Într-o țară normală acest meci nu s-ar fi jucat”
„Un meci între mamă și fiu" Ionuț Lupescu, mâhnit înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „Într-o țară normală acest meci nu s-ar fi jucat"

  • Ionuț Lupescu (56 de ani), fostul jucător de la FC Dinamo și actualul președinte onorific al CS Dinamo, a prefațat partida dintre cele două formații, din etapa #1 a Cupei României.
  • CS Dinamo - FC Dinamo se joacă azi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Fostul internațional a declarat că acest meci este unul care nu ar fi trebuit să se joace. El a mai vorbit despre situația din campionat a trupei lui Zeljko Kopic, dar și despre noul stadion Dinamo.

Ionuț Lupescu, înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „Într-o țară normală acest meci nu s-ar fi jucat”

„Sincer să fiu sunt puțin trist că există această posibilitate, cea ca mama și fiul să joace un meci oficial în Cupă. Într-o țară normală, acest meci nu era posibil.

Eu sper să fie clipe mai bune, să vedem toți un singur Dinamo, așa cum își doresc toți suporterii. Sperăm că cei care au această posibilitate să analizeze și să vedem cât mai repede ce se poate face.

Cred că pentru Dinamo unul dintre obiective este să câștige Cupa. De fapt, acesta e Dinamo, campionatul și Cupa României sunt mereu obiective”, a declarat Ionuț Lupescu.

Fostul mijlocaș al naționalei este convins că Dinamo poate încheia cel puțin pe podium în acest sezon al Ligii 1:

„Cred că au șanse, chiar dacă au avut câteva meciuri puțin mai slabe, au posibilitatea să ajungă în primele 3. Au pierdut câteva puncte importante cu care acum erau pe primele două locuri”.

Ionuț Lupescu, despre noul stadion din „Ștefan cel Mare”

Lupescu a vorbit și despre stadiul în care se află proiectul pentru noul stadion Dinamo.

„Eu sper că domnul Bolojan va înțelege importanța acestei arene. Suntem un club sportiv, iar stadionul este pentru mai multe sporturi, toate olimpice, iar el ar trebui să înțeleagă asta.

Ar fi foarte bine dacă s-ar uitat mai detaliat la acest proiect și să îl și aprobe”, a mai spus Lupescu.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share