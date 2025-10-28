 „Principalul vinovat pentru criză”  Finanțatorul lui Hermannstadt îl atacă pe Măldărășanu: „Nu mi-a venit să cred când am văzut ce face”

Claudiu Rotar (47 de ani), unul dintre acționarii de la Hermannstadt, a avut un discurs dur la adresa lui Marius Măldărășanu (50 de ani), după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-2.

Conducătorul s-a declarat total nemulțumit de deciziile antrenorului cu privire la primul „11” pentru partida de la Botoșani.

Mai mult, el a declarat că va continua să aibă încredere în Măldărășanu, însă dacă rezultatele vor întârzia să apară, clubul va lua o decizie în privința tehnicianului.

Claudiu Rotar, despre Marius Măldărășanu: „El e principalul vinovat”

„Măldărășanu este principalul vinovat pentru criza prin care trecem. La Botoșani a făcut mai multe schimbări în echipă, a înlocuit tot mijlocul. Iar la pauză, când a văzut că nu merge, a operat trei modificări. Nu mi-a venit să cred când am văzut primul unsprezece.

Antrenorul era primul care trebuia să știe că nu suntem un club mare, la care multe dintre rezerve sunt la nivelul titularilor.

Iar dacă tot vrei să le dai o șansă și celor din linia a doua, fă-o în meciuri cu echipe mai modeste, nu atunci când joci împotriva liderului”, a declarat Claudiu Rotar, conform gsp.ro.

Rotar: „Nu putem aștepta la infinit”

Finanțatorul formației sibiene a declarat că Măldărășanu are în continuare încrederea conducerii, însă dacă rezultatele vor întârzia să apară acest lucru se va schimba.

„Avem joi un meci de Cupă, cu Concordia, apoi jucăm două meciuri acasă, cu Oțelul, pe 2 noiembrie, și FCSB, o săptămână mai târziu.

Mai avem răbdare, dar dacă seria neagră continuă nu putem aștepta la infinit. La un moment dat, eu și celălalt acționar, Ștefan Băcilă, ne vom așeza la masă și vom lua o decizie”, a mai spus Claudiu Rotar.

2 victorii a obținut Hermannstadt în acest sezon, în 14 etape disputate

