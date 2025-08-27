CSA Steaua, fără banii din bugetul de stat Ministrul Apărării anunță: „În fotbal nu poți să faci performanță pe bani publici”
Steaua București FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Liga 2

CSA Steaua, fără banii din bugetul de stat Ministrul Apărării anunță: „În fotbal nu poți să faci performanță pe bani publici”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 14:13
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 15:06
  • Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că echipa de fotbal CSA Steaua nu va mai fi susținută financiar din bugetul de stat.

Oficialul a explicat că soluția recomandată este asocierea clubului cu un investitor privat care să asigure resursele necesare pentru funcționare.

Mircea Rednic, dat afară!  Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor
Citește și
Mircea Rednic, dat afară! Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor
Citește mai mult
Mircea Rednic, dat afară!  Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor

CSA Steaua, fără banii din bugetul de stat: „În fotbal nu poți să faci performanță pe bani publici”

„Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim. Dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci performanță pe bani publici.

Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani într-o echipă care să se bată la titlu sau la cupe europene”, a declarat Moșteanu, conform euronews.com.

CSA Steaua nu a reușit să promoveze în Liga 1 de mai bine de patru ani, problemele fiind de natură juridică.

Conform regulamentelor Federației Române de Fotbal, echipele de drept public nu pot evolua în primul eșalon, ceea ce a împiedicat promovarea clubului.

„Trebuie o asociere. Deci. Armata are acest brand frumos, brandul Steaua care trebuie să rămână al Armatei. Lângă el trebuie să vină, brandul și palmaresul, lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul.

Și împreună să facem această echipă care să aibă și managementul echipei. Noi printr-un contract solid trebuie să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali.

Brandul rămâne al Ministerului, al Armatei. Un contract foarte bine făcut în cazul în care investitorul nu își respectă niște obligații, brandul rămâne la noi și el își vede de drum”, a mai spus Moșteanu, conform sursei citate.

Vom face asta. Acum ne uităm foarte atent la căile și pașii juridici. Eu nu o să finanțez și nu sunt de acord să fie finanțată mai mult o echipă de fotbal cu bani publici și cred că asta e singura cale către performanță. Ionuț Moșteanu

Clasările obținute de Steaua în Liga 2:

  • 2024-2025: locul 2 (play-off)
  • 2023-2024: locul 1 (play-out, grupa B)
  • 2022-2023: locul 2 (play-off)
  • 2021-2022: locul 4 (play-off)

În urmă cu o lună, GOLAZO.ro a consultat balanța financiară a CSA Steaua pe ultimii 2 ani, iar concluziile au fost uluitoare:

Clubul a înregistrat un deficit de circa 12,1 milioane de euro, aproape de opt ori mai mare decât pierderea din 2023 (1,6 milioane euro).

Aceasta este cea mai mare pierdere raportată de un club de fotbal din România în 2024.

Topul echipelor cu cel mai mare deficit arată așa:

  • Dinamo: -4.000.000 euro
  • Rapid: -3.900.000 euro
  • Craiova: -3.400.000 euro
  • Poli Iași: -1.945.000 euro
  • Petrolul: -1.700.000 euro

Explicația oficială a fost că pierderea nu reprezintă cheltuieli reale, ci o corectare contabilă.

Curtea de Conturi a cerut să fie corectate în registre ce bunuri aparțin statului (stadionul și dotările lui). Practic, clubul a mutat contabil anumite obiecte din conturile proprii în patrimoniul statului, și asta a făcut să apară pierderea.

Un alt lucru surprinzător din raportul financiar al CSA îl reprezintă nivelul extrem de scăzut de sponsorizări și publicitate.

Deși rulează sub denumirea de Steaua, clubul a atras de la firme, care au devenit sponsori sau și-au făcut reclamă, sub 650.000 de euro în 2 ani! Suma reprezintă sub 1,5% din toate veniturile. Iar raportat la toate cheltuielile, reprezintă doar 1%.

94,5%
din veniturile CSA pentru anii 2023 și 2024 au fost din bani de la bugetul de stat, restul provenind din sponsorizări, publicitate, bilete la meciuri, fonduri de la UEFA și activități comerciale

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Mbappe, cel mai bine plătit din La Liga Real Madrid domină topul salariilor în fotbalul european + Pe ce loc e Barcelona
Campionate
12:39
Mbappe, cel mai bine plătit din La Liga Real Madrid domină topul salariilor în fotbalul european + Pe ce loc e Barcelona
Citește mai mult
Mbappe, cel mai bine plătit din La Liga Real Madrid domină topul salariilor în fotbalul european + Pe ce loc e Barcelona
Propune măsuri mai dure Emil Grădinescu vrea excluderea echipelor cu sponsori din Rusia
Superliga
11:50
Propune măsuri mai dure Emil Grădinescu vrea excluderea echipelor cu sponsori din Rusia
Citește mai mult
Propune măsuri mai dure Emil Grădinescu vrea excluderea echipelor cu sponsori din Rusia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
steaua bucuresti ministerul apararii buget ionut mosteanu
Știrile zilei din sport
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Citește mai mult
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Citește mai mult
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
17:22
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul  român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Top stiri din sport
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Tenis
10:55
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Campionate
10:18
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Citește mai mult
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Campionate
09:37
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Citește mai mult
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 65 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
28.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share