CSA Steaua, fără banii din bugetul de stat Ministrul Apărării anunță: „În fotbal nu poți să faci performanță pe bani publici”

Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că echipa de fotbal CSA Steaua nu va mai fi susținută financiar din bugetul de stat.

Oficialul a explicat că soluția recomandată este asocierea clubului cu un investitor privat care să asigure resursele necesare pentru funcționare.

CSA Steaua, fără banii din bugetul de stat: „În fotbal nu poți să faci performanță pe bani publici”

„Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim. Dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci performanță pe bani publici.

Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani într-o echipă care să se bată la titlu sau la cupe europene”, a declarat Moșteanu, conform euronews.com.

CSA Steaua nu a reușit să promoveze în Liga 1 de mai bine de patru ani, problemele fiind de natură juridică.

Conform regulamentelor Federației Române de Fotbal, echipele de drept public nu pot evolua în primul eșalon, ceea ce a împiedicat promovarea clubului.

„Trebuie o asociere. Deci. Armata are acest brand frumos, brandul Steaua care trebuie să rămână al Armatei. Lângă el trebuie să vină, brandul și palmaresul, lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul.

Și împreună să facem această echipă care să aibă și managementul echipei. Noi printr-un contract solid trebuie să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali.

Brandul rămâne al Ministerului, al Armatei. Un contract foarte bine făcut în cazul în care investitorul nu își respectă niște obligații, brandul rămâne la noi și el își vede de drum”, a mai spus Moșteanu, conform sursei citate.

Vom face asta. Acum ne uităm foarte atent la căile și pașii juridici. Eu nu o să finanțez și nu sunt de acord să fie finanțată mai mult o echipă de fotbal cu bani publici și cred că asta e singura cale către performanță. Ionuț Moșteanu

Clasările obținute de Steaua în Liga 2:

2024-2025: locul 2 (play-off)

2023-2024: locul 1 (play-out, grupa B)

2022-2023: locul 2 (play-off)

2021-2022: locul 4 (play-off)

În urmă cu o lună, GOLAZO.ro a consultat balanța financiară a CSA Steaua pe ultimii 2 ani, iar concluziile au fost uluitoare:

Clubul a înregistrat un deficit de circa 12,1 milioane de euro, aproape de opt ori mai mare decât pierderea din 2023 (1,6 milioane euro) .

Aceasta este cea mai mare pierdere raportată de un club de fotbal din România în 2024.

Topul echipelor cu cel mai mare deficit arată așa:

Dinamo: -4.000.000 euro

Rapid: -3.900.000 euro

Craiova: -3.400.000 euro

Poli Iași: -1.945.000 euro

Petrolul: -1.700.000 euro

Explicația oficială a fost că pierderea nu reprezintă cheltuieli reale, ci o corectare contabilă.

Curtea de Conturi a cerut să fie corectate în registre ce bunuri aparțin statului (stadionul și dotările lui). Practic, clubul a mutat contabil anumite obiecte din conturile proprii în patrimoniul statului, și asta a făcut să apară pierderea.

Un alt lucru surprinzător din raportul financiar al CSA îl reprezintă nivelul extrem de scăzut de sponsorizări și publicitate.

Deși rulează sub denumirea de Steaua, clubul a atras de la firme, care au devenit sponsori sau și-au făcut reclamă, sub 650.000 de euro în 2 ani! Suma reprezintă sub 1,5% din toate veniturile. Iar raportat la toate cheltuielile, reprezintă doar 1%.

94,5% din veniturile CSA pentru anii 2023 și 2024 au fost din bani de la bugetul de stat, restul provenind din sponsorizări, publicitate, bilete la meciuri, fonduri de la UEFA și activități comerciale

