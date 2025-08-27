Propune măsuri mai dure Emil Grădinescu vrea excluderea echipelor cu sponsori din Rusia

Emil Grădinescu (65 de ani), comentator și analist sportiv, consideră că echipele europene finanțate de firme rusești ar trebui să fie tratate de UEFA la fel ca echipele rusești de fotbal, care au fost excluse din competiții.

UEFA a suspendat toate echipele naționale și cluburile rusești din competițiile internaționale începând cu 28 februarie 2022, ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia

Grădinescu se întreabă de ce o echipă sponsorizată de firma rusă Gazprom poate participa în cupele europene

Într-un dialog cu Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro și moderator al emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport, Emil Grădinescu a criticat abordarea UEFA și a susținut că interdicția aplicată doar fotbaliștilor ruși a fost superficială și că presiunea ar fi trebuit să vizeze companiile rusești care finanțează bugetul Rusiei.

„Superliga sârbească este evaluată la o sumă superioară Superligii românești, asta în condițiile în care drepturile de televiziune în Serbia înseamnă maximum 10 milioane de euro, adică sunt de 10 ori mai mici decât la noi (n.r. – în România).

E drept că banii vin la Steaua Roșie din calificările în grupele Ligii Campionilor, anul acesta nu. (n.r. - Banii) vin de la Gazprom.

Aici aș face o mică paranteză: UEFA pedepsește Rusia prin restricționarea sportivilor ruși. Echipele rusești nu sunt acceptate în nicio competiție.

Poate că ar fi îndreptățit să se interzică accesul în competițiile europene echipelor care sunt susținute economic de entități rusești, gen Gazprom.

Sper să nu se supere prietenii sârbi, dar acesta este un mod de a gândi care merge la rădăcină, la cauze. Nu poți satisface interesele unor entități economice care susțin efortul de război al Rusiei. Se poate merge la toate echipele care au ca susținător financiar firme rusești”, a spus Grădinescu, la Prima Sport.

Adică tu ai pedepsit sportivii care poate au vină, poate nu au. Mai degrabă cred că nu au, nu știi ce e în mintea lor, dacă sunt de acord cu războiul sau nu, dar poți merge pe fir și poți interzice accesul la această competiție firmelor care sunt implicate în războiul din Ucraina. Emil Grădinescu

Discuția a pornit după meciul dintre Pafos și Steaua Roșie Belgrad, încheiat 1-1 în play-off-ul Ligii Campionilor.

Formația sârbească are pe tricou logo-ul Gazprom, companie rusă de stat specializată în extracția și furnizarea de gaze naturale.

Steaua Roșie Belgrad. Foto: Instagram, @crvenazvezdafk

Steaua Roșie Belgrad are un lot evaluat la aproximativ 80 de milioane de euro. Cel mai valoros jucător este Timi Max Elsnik (8 milioane), urmat de Cherif Ndiaye și Milson, ambii cotați la 5 milioane de euro.

În echipă se regăsește și experimentatul Marko Arnautovic, cu aproape 200 de meciuri disputate în Premier League și peste 100 în Serie A.

Prin comparație, lotul celor de la FCSB valorează 48,5 milioane de euro, cel mai scump din România.

Cel mai bine cotat jucător este Darius Olaru (7,5 milioane), iar pe locurile următoare se află Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, ambii cu câte 5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

4 jucători de la Steaua Roșie Belgrad au valoarea de piață sub un milion de euro, în timp ce FCSB are 12. Sârbii au șapte jucători tineri, încă necotați, în timp ce FCSB are doar unul: Andrei Dăncuș

În septembrie 2023, UEFA a permis echipelor naționale sub 17 ani din Rusia să revină în competițiile internaționale.

„Este deosebit de dureros că, din cauza conflictului prelungit, o generație de minori este lipsită de dreptul de a concura în fotbalul internațional.

Din aceste motive, Comitetul Executiv UEFA a decis că echipele rusești de jucători minori vor fi readmise în competițiile sale pe parcursul acestui sezon”, argumenta UEFA la acel moment, conform theguardian.com.

Decizia a stârnit opoziție din partea mai multor federații, printre care și Federația Română de Fotbal, care au amenințat cu boicotarea meciurilor împotriva echipelor rusești.

În prezent, interdicția rămâne în vigoare pentru toate echipele naționale și cluburile rusești, iar Steaua Roșie Belgrad își va continua parcursul european în faza principală a Europa League.

