Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României

Convocare de urgență la națională după accidentarea lui Ionuț Radu (28 de ani)

Stafful naționalei a vorbit cu Ionuț Radu, după accidentarea din meciul Celta - Alaves, pe care l-a părăsit pe brațe, neputând merge.

Citește și Ce a pățit Ionuț Radu Celta Vigo a făcut anunțul despre accidentarea suferită de portarul naționalei României Citește mai mult Ce a pățit Ionuț Radu Celta Vigo a făcut anunțul despre accidentarea suferită de portarul naționalei României

Acesta a transmis că simte un disconfort puternic la gamba dreaptă și urmează să vadă dimineață ce arată testele medicale.

Fiind totuși șanse minime ca el să fie apt de joc în doar câteva zile, a fost chemat Laurențiu Popescu (29 de ani), de la U Craiova, conform surselor GOLAZO.ro.

Jucătorul oltenilor a fost anunțat deja să se prezinte mâine la echipa națională. El va fi al treilea portar, nu se pune problema să fie titular.

Cotat la 850.000 de euro de Transfermarkt, Popescu a mai fost convocat la națională, dar nu a jucat niciun minut, fiind pe bancă la 2 meciuri din Liga Națiunilor, în 2024.

Sezonul acesta el a jucat 12 meciuri la Craiova, în care a primit 5 goluri și a păstrat poarta intactă în 7 dueluri.

O altă variantă luată în calcul a fost Otto Hindrich (23 de ani), dar acesta nu era inițial pe lista preliminară a stranierilor convocați, ceea ce îngreunează situația, fiind nevoie de acordul clubului pe ultima sută de metri. Mai mult, el a avut meci în această seară la Legia Varșovia, cu Rakow, 1-1, ceea ce ar fi complicat lucrurile.

Citește și

