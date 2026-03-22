Celta Vigo a anunțat ce accidentare a suferit Ionuț Radu (28 de ani), cu doar patru zile înainte de meciul cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.

După ce a avut nevoie de îngrijiri medicale în minutul 60 al partidei cu Alaves, Celta Vigo a anunțat ce accidentare a suferit Radu.

Ce probleme are Ionuț Radu

Prin intermediul site-ului oficial, Celta Vigo a informat că portarul naționalei României are o leziune musculară la gamba dreaptă.

Acesta va fi supus unor teste pentru a se stabili gravitatea accidentării.

În cazul în care Radu nu ar putea evolua la meciul de baraj cu Turcia, selecționerul Mircea Lucescu ar fi nevoit să trimită în poartă unul dintre Marian Aioani sau Cătălin Căbuz, cel care l-a înlocuit pe accidentatul Mihai Popa.

Giraldez n-a vrut să-l schimbe pe Ionuț Radu!

Despre accidentarea suferită de Ionuț Radu a vorbit și antrenorul Celtei, Claudio Giraldez.

„Situația lui Radu ne-a incomodat foarte tare, ne-am îndoit tot timpul de schimbări. El putea avea nevoie să iasă oricând și puteam să nu mai avem schimbare pentru asta. A spus că poate continua, dar nu se simțea bine.

Gamba lui e problema, trebuie să vedem ce este exact. A simțit un disconfort și apoi o ușoară înțepătură. A tot spus că poate continua, că poate continua, dar senzația nu era bună.

Și, având în vedere că echipa era deja într-o mare confuzie, nici nu am vrut să schimb portarul. Ei bine, m-am înșelat cu toate deciziile luate, până la urmă”, a spus Giraldez, la finalul partidei.

FOTO. Accidentarea suferită de Ionuț Radu în Celta Vigo - Deportivo Alaves

