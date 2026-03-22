„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, își dorește ca play-out-ul să ia sfârșit cât mai repede.

FCSB, campioana ultimelor două ediții de Liga 1, a ratat în premieră calificarea în play-off și este nevoită să evolueze în play-out.

După primele două etape, roș-albaștrii sunt lideri, cu 27 de puncte, după remiza 0-0 cu Metaloglobus și victoria 1-0 cu UTA Arad.

Dacă sezonul s-ar termina acum, FCSB ar urma să joace în semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, formație ce ocupă locul 9. UTA, locul 8, nu are licență de Europa.

Mihai Stoica: „Să se termine odată play-out -ul ăsta, că e degradant”

Pe lângă cele două echipe, doar Farul și Csikszereda au mai aplicat pentru licența europeană.

Prezent în studioul „Fotbal Show” de la Prima Sport, Mihai Stoica a fost întrebat pe cine și-ar dori ca adversară la baraj, dintre FC Botoșani și Farul.

Oficialul campioanei s-a declarat indiferent și a afirmat că își dorește ca această fază a campionatului să se termine cât mai repede.

„Am văzut Farul bun acasă, acum la Miercurea Ciuc mi s-a părut Csikszereda foarte bună. Pe terenul ăla prost, mi s-a părut că echipa se exprimă lent. Acum, nu știu ce să zic. Și nici nu prea contează.

Contează ca noi să ne luăm punctele și să se termine odată play-out-ul asta pentru că este degradant. Este o pedeapsă foarte aspră”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Meciurile din play-out rămase pentru FCSB

FC Botoșani - FCSB

FCSB - Oțelul Galați

Farul Constanța - FCSB

FCSB - Petrolul Ploiești

Csikszereda - FCSB

FCSB - Unirea Slobozia

Hermannstadt - FCSB

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Petrolul 2 16 14 Hermannstadt 2 15* 15 Unirea Slobozia 1 13* 16 Metaloglobus 2 10

*️ - beneficiază de rotunjire

