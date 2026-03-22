„E degradant" Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră"

Publicat: 22.03.2026, ora 22:59
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, își dorește ca play-out-ul să ia sfârșit cât mai repede.

FCSB, campioana ultimelor două ediții de Liga 1, a ratat în premieră calificarea în play-off și este nevoită să evolueze în play-out.

După primele două etape, roș-albaștrii sunt lideri, cu 27 de puncte, după remiza 0-0 cu Metaloglobus și victoria 1-0 cu UTA Arad.

Dacă sezonul s-ar termina acum, FCSB ar urma să joace în semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, formație ce ocupă locul 9. UTA, locul 8, nu are licență de Europa.

Mihai Stoica: „Să se termine odată play-out-ul ăsta, că e degradant”

Pe lângă cele două echipe, doar Farul și Csikszereda au mai aplicat pentru licența europeană.

Prezent în studioul „Fotbal Show” de la Prima Sport, Mihai Stoica a fost întrebat pe cine și-ar dori ca adversară la baraj, dintre FC Botoșani și Farul.

Oficialul campioanei s-a declarat indiferent și a afirmat că își dorește ca această fază a campionatului să se termine cât mai repede.

„Am văzut Farul bun acasă, acum la Miercurea Ciuc mi s-a părut Csikszereda foarte bună. Pe terenul ăla prost, mi s-a părut că echipa se exprimă lent. Acum, nu știu ce să zic. Și nici nu prea contează.

Contează ca noi să ne luăm punctele și să se termine odată play-out-ul asta pentru că este degradant. Este o pedeapsă foarte aspră”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Meciurile din play-out rămase pentru FCSB

  • FC Botoșani - FCSB
  • FCSB - Oțelul Galați
  • Farul Constanța - FCSB
  • FCSB - Petrolul Ploiești
  • Csikszereda - FCSB
  • FCSB - Unirea Slobozia
  • Hermannstadt - FCSB

VIDEO Golul decisiv al lui Miculescu în FCSB - UTA

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani224
10Farul223*
11Oțelul121*
12Csikszereda220
13Petrolul216
14Hermannstadt215*
15Unirea Slobozia113*
16Metaloglobus210

*️ - beneficiază de rotunjire

