„Ionuț Radu strălucește!” Laude din Spania pentru portarul naționalei: „Jucător cheie pentru România. S-a revanșat cu Austria”

Presa din Spania l-a lăudat pe internaționalul român Ionuț Radu (28 de ani), după prestația foarte bună din meciul cu Austria, scor 1-0.

Portarul naționalei a avut o intervenție miraculoasă în minutul 49. Acesta a apărat șutul lui Marcel Sabitzer (31 de ani), care se îndrepta spre vinclu.

Deși Ionuț Radu și-a trimis mingea în proprie poartă în partida cu Republica Moldova de joi, 2-1, portarul naționalei s-a revanșat în meciul cu Austria din preliminariile CM 2026, având o prestație solidă.

Presa din Spania îl laudă pe Ionuț Radu: „Strălucește cu România”

Evoluția excelentă a jucătorului lui Celta Vigo din meciul cu Austria a fost apreciată de presa spaniolă.

„Andrei Radu strălucește cu România”, au titrat cei de la Sport.es, care au precizat că portarul român a fost un „jucător cheie în victoria împotriva Austriei”.

Pentru Ionuț Radu, partida de duminică a însemnat un dublu succes. Pe lângă faptul că România a obținut cele trei puncte, portarul a bifat și primul meci fără gol primit din aprilie încoace, conform sursei citate.

Ultima dată când Radu nu a primit gol într-un meci oficial a fost pe 12 aprilie, pe vremea când evolua pentru Venezia, într-o partidă cu Monza din Serie A.

Echipa de atunci a românului a câștigat acel meci cu scorul de 1-0, după un gol marcat de Daniel Fila în minutul 72.

Sport.es a scris și despre autogolul lui Ionuț Radu din meciul cu Moldova de joi: „Spre ghinionul portarului Celtei Vigo, acel gol al echipei a fost atribuit lui Radu ca autogol”.

Spaniolii au continuat: „Actualul portar al Celtei s-a revanșat duminică, împotriva austriecilor, pentru acea greșeală, deviind o minge care se îndrepta spre colțul porții sale (n.r. - șutul lui Sabitzer din minutul 49)”.

Pentru Ionuț Radu și Celta Vigo urmează partida cu Real Sociedad de duminică, din La Liga, care se va disputa începând cu ora 17:15.

10 meciuri a disputat până acum Ionuț Radu pentru Celta Vigo

