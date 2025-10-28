„Mintea e mai rapidă decât picioarele” Messi vorbește despre Mondial. Ce a spus în septembrie, ce spune acum

- Leo Messi va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul viitorului Mondial. Foarte probabil, căpitanul Argentinei va fi acolo, pentru că afirmă prima oară: „Mi-ar plăcea mult. Sper ca Dumnezeu să-mi permită”.
Are 38 de ani, este jucătorul cu cele mai multe trofee cucerite în istoria fotbalului, are Cupa Mondială și Copa America, așa cum și-a dorit, și tot continuă.
Leo Messi vrea o despărțire frumoasă, în vârful sportului. La CM. Ar fi al șaselea turneu final.
Messi, luna trecută: „Cel mai logic ar fi să nu ajung la Mondial”
În septembrie, după ce a jucat ultima dată la echipa națională acasă, în Argentina, la 3-0 cu Venezuela, sugera că nu e atât de optimist asupra viitorului Mondial, în 2026.
Deși tocmai marcase încă două goluri pentru selecționata albiceleste pe „Monumental”.
„Încerc să fiu sincer cu mine. Din cauza vârstei, cel mai logic ar fi să nu ajung la Mondial”, spunea el atunci.
Acum: „Mi-ar plăcea să fiu acolo”. Admite: „Mintea e mai rapidă decât picioarele”
O lună mai târziu, după alte apariții excelente la Inter Miami, „La Pulga” s-a răzgândit.
„Este extraordinar să pot juca la un Mondial și mi-ar plăcea mult să fiu acolo. Aș vrea. Îmi doresc să mă simt bine și să fiu un jucător-cheie pentru a-mi ajuta echipa.
Voi evalua situația în fiecare zi când voi începe presezonul la Miami și voi vedea dacă pot fi cu adevărat la sută la sută”, a declarat Messi într-un interviu pentru NBC News.
Pe măsură ce îmbătrânești, pierzi calități pe care le aveai când erai tânăr: viteză, timp de reacție, posibilitatea de a analiza jocul mai repede și de a lua decizii. Uneori, mintea e mai rapidă decât picioarele… Totuși, am încercat mereu să depășesc aceste lucruri și să continui în cea mai bună formă Leo Messi, căpitanul Argentinei
Messi: „Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”
A completat: „Aștept cu nerăbdare, pentru că e o Cupă Mondială. Venim după un triumf la ultimul turneu și e spectaculos că ne putem apăra trofeul pe teren.
E un vis să joci pentru națională, a fost visul vieții mele. Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”.
Va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul competiției organizate împreună de SUA, Canada și Mexic.