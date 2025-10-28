„Mintea e mai rapidă decât picioarele” Messi vorbește despre Mondial. Ce a spus în septembrie, ce spune acum

Leo Messi va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul viitorului Mondial. Foarte probabil, căpitanul Argentinei va fi acolo, pentru că afirmă prima oară: „Mi-ar plăcea mult. Sper ca Dumnezeu să-mi permită”.

Are 38 de ani, este jucătorul cu cele mai multe trofee cucerite în istoria fotbalului, are Cupa Mondială și Copa America, așa cum și-a dorit, și tot continuă.

Leo Messi vrea o despărțire frumoasă, în vârful sportului. La CM. Ar fi al șaselea turneu final.

45 de trofee a câștigat Messi de-a lungul carierei la echipele de club și naționala Argentinei

Messi, luna trecută: „Cel mai logic ar fi să nu ajung la Mondial”

În septembrie, după ce a jucat ultima dată la echipa națională acasă, în Argentina, la 3-0 cu Venezuela, sugera că nu e atât de optimist asupra viitorului Mondial, în 2026.

Deși tocmai marcase încă două goluri pentru selecționata albiceleste pe „Monumental”.

„Încerc să fiu sincer cu mine. Din cauza vârstei, cel mai logic ar fi să nu ajung la Mondial”, spunea el atunci.

177 de goluri a influențat Messi (114 reușite, 63 de pase decisive) în 195 de selecții pentru Argentina

Acum: „ Mi-ar plăcea să fiu acolo”. Admite: „Mintea e mai rapidă decât picioarele”

O lună mai târziu, după alte apariții excelente la Inter Miami, „La Pulga” s-a răzgândit.

„Este extraordinar să pot juca la un Mondial și mi-ar plăcea mult să fiu acolo. Aș vrea. Îmi doresc să mă simt bine și să fiu un jucător-cheie pentru a-mi ajuta echipa.

Toți adversarii încearcă să-l blocheze pe Messi Foto: Imago

Voi evalua situația în fiecare zi când voi începe presezonul la Miami și voi vedea dacă pot fi cu adevărat la sută la sută”, a declarat Messi într-un interviu pentru NBC News.

Pe măsură ce îmbătrânești, pierzi calități pe care le aveai când erai tânăr: viteză, timp de reacție, posibilitatea de a analiza jocul mai repede și de a lua decizii. Uneori, mintea e mai rapidă decât picioarele… Totuși, am încercat mereu să depășesc aceste lucruri și să continui în cea mai bună formă Leo Messi, căpitanul Argentinei

Messi: „Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”

A completat: „Aștept cu nerăbdare, pentru că e o Cupă Mondială. Venim după un triumf la ultimul turneu și e spectaculos că ne putem apăra trofeul pe teren.

E un vis să joci pentru națională, a fost visul vieții mele. Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”.

Leo Messi și trofeul pe care l-a dorit cel mai mult: Cupa Mondială Foto: Imago

Va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul competiției organizate împreună de SUA, Canada și Mexic.

73 de goluri și 37 de assisturi are Messi în 83 de partide jucate la Inter Miami

