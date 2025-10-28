„Mintea e mai rapidă decât picioarele” Messi vorbește despre Mondial. Ce a spus în septembrie, ce spune acum
Leo Messi a înscris 114 goluri pentru Argentina Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Mintea e mai rapidă decât picioarele” Messi vorbește despre Mondial. Ce a spus în septembrie, ce spune acum

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 11:33
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 11:33
  • Leo Messi va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul viitorului Mondial. Foarte probabil, căpitanul Argentinei va fi acolo, pentru că afirmă prima oară: „Mi-ar plăcea mult. Sper ca Dumnezeu să-mi permită”. 

Are 38 de ani, este jucătorul cu cele mai multe trofee cucerite în istoria fotbalului, are Cupa Mondială și Copa America, așa cum și-a dorit, și tot continuă.

Criză neașteptată 5 motive pentru prăbușirea lui Liverpool: de unde vin problemele „cormoranilor”
Citește și
Criză neașteptată 5 motive pentru prăbușirea lui Liverpool: de unde vin problemele „cormoranilor”
Citește mai mult
Criză neașteptată 5 motive pentru prăbușirea lui Liverpool: de unde vin problemele „cormoranilor”

Leo Messi vrea o despărțire frumoasă, în vârful sportului. La CM. Ar fi al șaselea turneu final.

45 de trofee
a câștigat Messi de-a lungul carierei la echipele de club și naționala Argentinei

Messi, luna trecută: „Cel mai logic ar fi să nu ajung la Mondial”

În septembrie, după ce a jucat ultima dată la echipa națională acasă, în Argentina, la 3-0 cu Venezuela, sugera că nu e atât de optimist asupra viitorului Mondial, în 2026.

Deși tocmai marcase încă două goluri pentru selecționata albiceleste pe „Monumental”.

„Încerc să fiu sincer cu mine. Din cauza vârstei, cel mai logic ar fi să nu ajung la Mondial”, spunea el atunci.

177 de goluri
a influențat Messi (114 reușite, 63 de pase decisive) în 195 de selecții pentru Argentina

Acum: „Mi-ar plăcea să fiu acolo”. Admite: „Mintea e mai rapidă decât picioarele”

O lună mai târziu, după alte apariții excelente la Inter Miami, „La Pulga” s-a răzgândit.

„Este extraordinar să pot juca la un Mondial și mi-ar plăcea mult să fiu acolo. Aș vrea. Îmi doresc să mă simt bine și să fiu un jucător-cheie pentru a-mi ajuta echipa.

Toți adversarii încearcă să-l blocheze pe Messi Foto: Imago Toți adversarii încearcă să-l blocheze pe Messi Foto: Imago
Toți adversarii încearcă să-l blocheze pe Messi Foto: Imago

Voi evalua situația în fiecare zi când voi începe presezonul la Miami și voi vedea dacă pot fi cu adevărat la sută la sută”, a declarat Messi într-un interviu pentru NBC News.

Pe măsură ce îmbătrânești, pierzi calități pe care le aveai când erai tânăr: viteză, timp de reacție, posibilitatea de a analiza jocul mai repede și de a lua decizii. Uneori, mintea e mai rapidă decât picioarele… Totuși, am încercat mereu să depășesc aceste lucruri și să continui în cea mai bună formă Leo Messi, căpitanul Argentinei

Messi: „Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”

A completat: „Aștept cu nerăbdare, pentru că e o Cupă Mondială. Venim după un triumf la ultimul turneu și e spectaculos că ne putem apăra trofeul pe teren.

E un vis să joci pentru națională, a fost visul vieții mele. Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”.

Leo Messi și trofeul pe care l-a dorit cel mai mult: Cupa Mondială Foto: Imago Leo Messi și trofeul pe care l-a dorit cel mai mult: Cupa Mondială Foto: Imago
Leo Messi și trofeul pe care l-a dorit cel mai mult: Cupa Mondială Foto: Imago

Va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul competiției organizate împreună de SUA, Canada și Mexic.

73 de goluri
și 37 de assisturi are Messi în 83 de partide jucate la Inter Miami

Citește și

Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur
Campionate
12:20
Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur
Citește mai mult
Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
21:12
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
Campionatul Mondial Leo Messi argentina cm 2026
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share