„Zidul" Ionuț Radu Portarul român a reușit o performanță incredibilă la Celta Vigo » Lăudat de presa spaniolă: „Idolul fanilor!"
Foto: IMAGO
„Zidul” Ionuț Radu Portarul român a reușit o performanță incredibilă la Celta Vigo » Lăudat de presa spaniolă: „Idolul fanilor!”

George Neagu
Publicat: 19.01.2026, ora 10:09
Actualizat: 19.01.2026, ora 10:09
  • Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuț Radu (28 de ani), portarul gazdelor, a reușit o performanță remarcabilă pentru echipa sa în acest sezon. Despre ce e vorba, mai jos.
  • Presa din Spania a venit și cu laude la adresa românului, după meciul jucat împotriva echipei lui Andrei Rațiu (27 de ani).

Celta Vigo s-a impus în meciul din etapa 20 din La Liga cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Carreira ('40), Zaragoza ('54, penalty) și Rueda ('79).

În ciuda reușitelor colegilor săi, Ionuț Radu a fost cel mai remarcat jucător de pe teren.

Ionuț Radu, jucătorul cu cele mai multe minute jucate pentru Celta Vigo

Odată cu victoria contra celor de la Rayo Vallecano, Ionuț Radu a încheiat încă un meci fără gol primit pentru echipa sa, al șaselea în acest sezon.

Dar performanțele portarului român nu se opresc aici. Ionuț Radu este jucătorul cu cele mai multe minute jucate pentru Celta Vigo în sezonul 2025/26, în toate competițiile.

Românul a ajuns la 2.160 de minute bifate pe teren în 24 de partide jucate. A fost integralist în toate meciurile: 20 în La Liga și 4 în Europa League.

Printre jucătorii care au adunat cele mai multe minute jucate pentru echipele lor din La Liga se numără și:

  • Jules Kounde (Barcelona) - 2.224 de minute jucate
  • David Hancko (Atletico Madrid) - 2.243 de minute jucate
  • Augusto Batalla (Rayo Vallecano) - 2.520 de minute jucate
  • Alvaro Carreras (Real Madrid) - 2.241 de minute jucate

La finalul partidei cu Rayo de duminică, Ionuț Radu a ales să sărbătorească într-un mod inedit, alături de coechipierii săi. Jucătorii de la Celta Vigo au făcut o poză de grup, iar portarul român a stat în cap, în timp ce colegii săi îl țineau de picioare.

Ionuț Radu, în timp ce stătea în cap. Foto: Captură X/Celta Vigo Ionuț Radu, în timp ce stătea în cap. Foto: Captură X/Celta Vigo
Ionuț Radu, în timp ce stătea în cap. Foto: Captură X/Celta Vigo

Pentru Ionuț Radu și Celta Vigo urmează duelul cu Lille din Europa League, de joi, de la ora 22:00.

„Protagonistul este Ionuț Radu”

În urma evoluției sale, Ionuț Radu a fost lăudat de presa spaniolă. Jurnalistul Jonay Amaro a notat:

„Ionuț Radu este plin de încredere și este unul dintre motivele pentru care Celta este mai solidă în apărare, datorită siguranței pe care o oferă coechipierilor săi.

Pare o prostie, dar acum știu că au un portar care face diferența”, a spus Jonay Amaro pe rețelele de socializare.

„La rândul său, românul (n.r. - Ionuț Radu) a devenit un idol al fanilor echipei”, au scris cei de la marca.com.

5 milioane de euro
este cota lui Ionuț Radu, conform Transfermarkt

Și jurnaliștii de la lavozdegalicia.es au scris despre evoluția impresionantă a românului: „Acum, protagonistul este Ionuț Andrei Radu, care, după îndoielile din perioada de pregătire, oferă o performanță excelentă”.

Andrei Rațiu n-a jucat în meciul cu Celta Vigo

Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano, nu a putut evolua în partida de duminică, din etapa 20 din La Liga.

Acesta s-a accidentat în partida cu Mallorca (scor 2-1) de pe 11 ianuarie. Rațiu a fost titular, dar problemele acestuia au apărut în minutul 36.

Internaționalul român nu a mai putut continua jocul în urma unei accidentări și s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă.

Două minute mai târziu, Rațiu a fost înlocuit de Balliu, fiind vizibil că avea dificultăți în a călca, atunci când a ajuns în afara terenului.

Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1
Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1

