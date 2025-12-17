Fostul mijlocaș dinamovist Ionuț Șerban (30 de ani) a vorbit despre contractul neobișnuit care l-a legat de Dinamo timp de opt ani, în perioada 2013–2021.

În 2013, când Constantin Anghelache era președinte în „Ștefan cel Mare”, dinamoviștii au semnat un contract în care se angajau să plătească formației Sportul Studențesc, de la care îl luaseră pe Ionuț Șerban, 1.000.000 de euro în contul despărțirii de jucător, indiferent de motiv.

Ionuț Șerban despre contractul atipic care l-a ținut legat de Dinamo: „Eram pasat dintr-o parte în alta”

În aceste condiții, mijlocașul a fost păstrat în lotul „câinilor” pe toată durata acordului, pentru a evita activarea clauzei respective.

„Nu am foarte multe informații nici eu. Din ce am înțeles, au fost niște conflicte între mai multe persoane și eu am picat la mijloc. Poate nici eu nu am făcut suficient, cu siguranță puteam să arăt mult mai mult. Totuși, nici șansele pe care le-am avut nu au fost de-ajuns. Eu nu am vrut niciodată să-i fac rău lui Dinamo, dimpotrivă.

În ultimul an, chiar am renunțat la o parte din bani la rugămintea celor din conducere. Eu le-am spus tot timpul că renunț, dar voiam doar să joc. Am încercat să căutăm soluții, să plec împrumut, dar nu s-a putut. Cei din conducere îmi spuneau că Șiman nu este de acord, iar domnul Șiman îmi zicea că Dinamo și tot așa..

Eram pasat dintr-o parte în alta fără să se găsească vreo soluție. Nu vreau să cred că a fost rea-voință, nu am supărat pe nimeni, mereu mi-am văzut de treaba mea. A fost un conflict de interese, iar eu am căzut la mijloc”, a declarat fotbalistul, conform digisport.ro.

77 de meciuri a jucat Ionuț Șerban întricoul celor de la Dinamo

În 2021, alb-roșiii i-au reziliat contractul lui Șerban, după ce clubul a intrat în insolvență.

Vasile Șiman a decis să solicite acești bani, plus 1.000.000 de euro în care sunt incluse dobânda legală penalizatoare, inflația, TVA-ul și dobânda penalizatoare calculată la TVA. Așa s-a ajuns la suma de 2.000.000 de euro.

Totuși, Dinamo a câștigat definitiv procesul cu Vasile Șiman, după ce Curtea de Apel a respins, pe 16 aprilie 2025, apelul fostului patron al Sportului Studențesc, care solicita clubului alb-roșu plata sumei de un milion de euro în urma plecării lui Ionuț Șerban.

Ionuț Șerban: „Este poisibil să joc, dar doar cu acordul doctorului”

Dincolo de cariera sportivă, fostul mijlocaș a traversat și un episod dificil din punct de vedere medical. În primăvara anului 2024, acesta a fost internat de urgență, iar ulterior a ajuns la Institutul Clinic Fundeni, unde a suferit două transplanturi de celule stem.

În prezent, starea sa de sănătate este bună, iar procesul de recuperare evoluează pozitiv, chiar dacă tratamentul urmat îi impune încă anumite restricții.

„Sunt bine, din ce în ce mai bine. Încă în recuperare, dar din ce în ce mai bine. Eu merg periodic, aproximativ la două săptămâni, la control. Eu am avut două transplanturi de celule stem, primul a fost respins. Acum sunt în recuperare.

Valorile celulelor din sânge sunt cât de cât normale, doar că urmez un tratament care ține imunitatea scăzută, ca să evităm anumite complicații. Nu am voie să stau în colectivitate momentan, trebuie să mă feresc de viroze, infecții. Din discuțiile cu doamna doctor, mi-a spus că o să am și permisiunea de a reveni.

Urmează să fac și niște vaccinuri, cele pe care le facem de când suntem mici. Practic, eu am imunitatea unui bebeluș, de la zero și trebuie să o construiesc. Este posibil să mai joc, dar doar cu acordul doctorului. O decizie va fi luată în viitorul destul de apropiat”, a declarat Ionuț Șerban.

Mă ocup acum de academia de copii pe care o am în Ploiești. Încerc să fac cât mai multe pentru ei. Este o altfel de muncă, dar îmi place, sunt pasionat. Știu cât de greu a fost pentru mine când am fost copil, în ce condiții m-am antrenat. Îmi doresc să le ofer toate lucrurile necesare pentru dezvoltare Ionuț Serban

