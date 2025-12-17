O părăsește pe Inter? Cristi Chivu ar putea rămâne fără unul dintre cei mai  experimentați fotbaliști
Stefan de Vrij. Foto: IMAGO
O părăsește pe Inter? Cristi Chivu ar putea rămâne fără unul dintre cei mai experimentați fotbaliști

George Neagu
17.12.2025, ora 14:02
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 14:02
  • Stefan de Vrij (33 de ani), fundaș cu aproape 300 de meciuri pentru Inter, ar putea părăsi echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

Venit în vara lui 2018 de la Lazio, stoperul olandez este unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul nerazzurrilor, cu peste 550 de meciuri bifate în întreaga carieră.

Stefan de Vrij ar putea pleca de la Inter

Contractul lui Stefan de Vrij cu Inter urmează să expire în vara anului următor, după aproape 8 ani petrecuți la Milano.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, fundașul olandez ar putea pleca de la Inter după ce negocierile pentru un nou acord au intrat în impas.

Dacă nu se va concretiza nimic, atunci singura opțiune rămasă pentru Stefan de Vrij va fi să plece de la echipa pregătită de Cristi Chivu.

Stefan de Vrij a fost transferat de Inter în 2018 de la rivala Lazio. De atunci, fundașul olandez a jucat în 286 de meciuri pentru echipa de pe „Meazza” și a marcat 13 goluri.

În prezent, Stefan de Vrij este unul dintre cei mai longevivi jucători ai echipei (7 ani), alături de Alessandro Bastoni, care a fost adus de Inter în 2017 de la Atalanta.

Stoperul în vârstă de 33 de ani a fost unul dintre jucătorii-cheie ai lui Inter de-a lungul timpului, reușind să câștige titluri importante în Italia:

  • 2X Serie A (2021, 2024)
  • 2X Cupa Italiei (2022, 2023)
  • 3X Supercupa Italiei (2022, 2023, 2024)

Cu toate acestea, Cristi Chivu a decis să nu se bazeze prea mult pe serviciile lui De Vrij în acest sezon, preferându-i în centrul apărării pe Bastoni, Bisseck, Akanji sau Acerbi.

496 de minute
a adunat Stefan de Vrij în tricoul lui Inter, în 7 meciuri jucate în acest sezon

De Vrij și-a început cariera la echipele de juniori ale lui Feyenoord. A făcut pasul la echipa mare în 2009. După 5 ani a fost transferat de Lazio, acolo unde a petrecut 4 sezoane, înainte să plece la Inter.

Cifrele lui Stefan de Vrij:

  • Inter - 286 meciuri, 13 goluri
  • Feyenoord - 154 meciuri, 6 goluri
  • Lazio - 118 meciuri, 10 goluri
5 milioane de euro
este cota de piață a lui Stefan de Vrij, conform Transfermarkt

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
serie a INTER Cristi Chivu CONTRACT nicolo schira stefan de vrij
Mai multe știri de ultimă oră

