Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA

Nikola Topic (20 de ani), jucătorul celor de la Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular.

Sârbul a făcut parte în sezonul trecut din lotul lui OKC și a câștigat titlul în NBA fără să apuce să debuteze.

Anunțul despre situația lui Nikola Topic a fost făcut joi de Sam Presti, managerul general al lui Oklahoma City Thunder, la antrenament.

Nikola Topic a fost diagnosticat cu cancer testicular

„Nu a vrut să facă publice aceste informații până când nu începea tratamentul, ​​ceea ce s-a întâmplat acum.

A fost aici, s-a antrenat, a muncit pe durata întregului proces. După cum știm, acest tratament reprezintă o mare provocare”, a spus conducătorul lui Oklahoma City Thunder, potrivit si.com.

Presti a explicat că Topic beneficiază de toată susținerea echipei sale:

„Singura noastră așteptare de la el este să se concentreze pe tratament. Aceasta este cea mai importantă prioritate a lui.

Va reveni la baschet atunci când va fi pregătit, dar, evident, nu impunem niciun termen în privința asta. Are sprijinul nostru total, încurajarea și dragostea noastră”.

Nikola Topic, al treilea cel mai tânăr campion din NBA

Nikola Topic s-a alăturat celor de la Oklahoma City Thunder în 2024, în urma draftului NBA, fiind a 12-a alegere a ediției.

Sârbul n-a putut juca deloc, după ce, în luna mai a acelui an, suferise o ruptură de ligamente încrucișate jucând pentru Steaua Roșie Belgrad în derby-ul cu Partizan.

Deși nu a evoluat în niciun meci, acesta și-a trecut în palmares titlul NBA câștigat de OKC într-o finală care a avut nevoie de meci decisiv cu Indiana Pacers.

La 19 ani și 10 luni în acel moment, Topic a devenit al treilea cel mai tânăr campion NBA din istorie. E depășit doar de Darko Milicic și Jonathan Kuminga.

Nikola Topic, marea promisiune a baschetului din Serbia

Topic este un mare talent al baschetului sârb, debutând la Steaua Roșie încă din 2022, când avea doar 16 ani. A devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a evoluat în Euroligă, la 16 ani și 253 de zile.

Înainte să ajungă în NBA, acesta a câștigat un titlu și o Cupă în Serbia și de două ori ABA League, competiția care reunește echipele de top din zona Balcanilor.

Alături de juniorii Serbiei a reușit să câștige Campionatul Mondial U18, unde a fost declarat și MVP.

