Au sărit la arbitru FOTO. Scandal monstru după ce naționala lui Patrick Kluivert a fost eliminată din cursa spre CM 2026

Un scandal de proporții s-a iscat la finalul meciului Irak - Indonezia, scor 1-0, din preliminariile CM 2026, zona Asia.

În urma acestei înfrângeri, selecționată antrenată de legendarul jucător olandez Patrick Kluivert (49 de ani), a fost eliminată din cursa pentru calificarea la turneul final.

Partida a fost umbrită de mai multe scene în care oaspeții l-au acuzat pe „centralul” partidei, Ma Ning, de faptul că ar face jocurile în favoarea Arabiei Saudite, cealaltă echipă din grupa B, informează vnexpress.net.

Scandal de proporții la finalul meciului Irak - Indonezia

La finalul meciului, lucrurile au scăpat de sub control, iar mai mulți jucători ai Indoneziei, în frunte cu team manager-ul echipei, Kombes Pol Sumardji, și-au vărsat nervii pe arbitrul chinez.

Sumardji a văzut direct cartonașul roșu, alături de alți doi jucători ce i-au cerut socoteală „centralului”.

De ce s-a ajuns la conflict

Potrivit sursei menționate, după o prima repriză controlată, Ma Ning a scăpat jocul din mână pe parcursul actului secund. A luat trei patru decizii controversate care nu au fost deloc pe placul indonezienilor.

Concret, în minutul 67, Zaid Tahseen a primit doar un cartonaș galben pentru că l-a doborât pe Ole Romeny, chiar dacă faultul a împiedicat o ocazie clară de a marca.

Jucătorii Indoneziei, frustrați pe decizia luată de arbitru/ Foto: captură X

10 minute mai târziu, Kevin Diks a ajuns primul la minge, în timp ce Merchas Doski a ratat și l-a lovit, dar arbitrul Ma a decis că Diks a comis faultul.

O fază similară a avut loc în minutul 86, Romeny a fost sancționat pentru că a ratat o degajare și l-a lovit pe Tahseen.

Punctul culminant a venit în prelungiri, când Diks a intrat cu piciorul ridicat în Tahseen și a fost lovit în față de brațul adversarului în careu.

Indonezia a cerut penalty, dar arbitrul Ma a fluierat deja faultul pentru intrarea cu piciorul sus, iar Tahseen a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Zidane Iqbal, în minutul 76.

În urma acestui eșec, Indonezia nu mai are nicio șansă de a ajunge la Cupa Mondială.

Pentru un loc la turneul final se vor lupta Irak și Arabia Saudită. Ultima partidă a grupei B din preliminarii, zona Asia, este programată marți, de la ora 21:45.

