Calcule de calificare Ilie Dumitrescu știe ce se va întâmpla în meciul România - Austria: „Avem șanse mari”

ROMÂNIA - AUSTRIA. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul mare internațional, are mare încredere în „tricolori” înainte de partida din preliminariile CM 2026.

România - Austria se joacă în această seară, de la 21:45, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ilie Dumitrescu este încrezător în șansele „tricolorilor” de a scoate un rezultat pozitiv în meciul crucial pentru menținerea șanselor la ocuparea locului secund, în grupa H de calificare la Campionatul Mondial.

ROMÂNIA - AUSTRIA. Ilie Dumitrescu: „Am încredere că jucătorii noștri vor avea o determinare la un nivel înalt”

„Este un meci extrem de important, vital din punctul meu de vedere pentru a mai ocupa locul 2 în grupă, foarte greu pentru prima poziție. În schimb, este extrem de important ca nucleul să joace la un nivel foarte bun, să putem să trecem de meciul ăsta.

Austria e o echipă solidă, agresivă, cu mare experiență. Vorbim de jucători care activează în Bundesliga. Am văzut-o în primul meci de la Viena, cunoaștem foarte bine adversarul.

Este o echipă care are lucrurile foarte bine puse la punct din punct de vedere al presingului în terenul nostru. Atacă foarte bine spațiile, are un joc foarte bun între linii. Să vedem ce abordare va fi la București.

Eu am încredere că jucătorii noștri se vor mobiliza. Vor avea o determinare la cel mai înalt nivel. Eu zic că putem să scoatem un rezultat pozitiv”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru as.ro.

Fostul internațional român a precizat că își dorește ca România să termine pe locul 2 în grupă pentru a nu mai depinde de locul asigurat deja la baraj din Liga Națiunilor.

„La baraj suntem, pentru că am terminat pe prima poziție în Liga Națiunilor. Ar fi mai bine să mergem la baraj de pe poziția a doua.

Sunt 3 meciuri, trebuie să le câștigăm. Dacă am câștigat cele 3 meciuri avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua”, a conchis Dumitrescu.

62 de selecții și 20 de goluri marcate a înregistrat Ilie Dumitrescu pentru România. Are în palmares participarea la trei Cupe Mondiale (1990, 1994, 1998)

40.000 de spectatori așteptați la meciul România - Austria

FRF anunța în urmă cu câteva zile că au fost vândute peste 35.000 de bilete.

Între timp, numărul acesta a fost depășit în această dimineață. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, în jur de 40.000 de suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională.

45.324 de spectatori au asistat la ultimul meci al României, jucat pe teren propriu în preliminariile CM 2026, 2-0, cu Cipru

În cadrul grupei H, România se află pe locul 3, cu 7 puncte obținute în 5 partide. În schimb, Austria este lider, cu maximum de puncte ,15.

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI : Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)

: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese) FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt) MIJLOCAȘI : Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor) ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

