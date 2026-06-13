Infantino ironizează Italia Declarațiile președintelui FIFA  au stârnit furie! Reacția Federației Italiene de Fotbal

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a lansat o ironie la adresa naționalei Italiei, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Cum a reacționat Federația Italiană de Fotbal (FIGC), mai jos în articol.

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„Squadra Azzurra” a ratat calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada după ce a fost învinsă de Bosnia la baraj, scor 1-1 (1-4 d.pen.).

Vineri, Bosnia a debutat la CM 2026, obținând un rezultat de egalitate împotriva Canadei, scor 1-1. Golul naționalei pregătite de Sergej Barbarez a fost marcat de Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj.

Gianni Infantino, ironie la adresa Italiei: „Cu 64 de echipe, poate că și Italia s-ar califica la CM”

Într-un interviu acordat canalului brazilian CazéTV, Gianni Infantino a ironizat „Squadra Azzurra”.

„Am analizat deja posibilitatea extinderii turneului la 64 de echipe, pentru a implica și mai mult întreaga lume.

Propunerea a fost dezbătută în cadrul Consiliului FIFA, însă deocamdată să ne bucurăm de această primă ediție cu 48 de participante.

Cu 64 de echipe, poate că și Italia s-ar califica. Am putea ajunge chiar la 208 echipe pentru a fi siguri că se califică ”, a spus președintele FIFA, citat de corrieredellosport.it.

Declarațiile lui Infantino nu au trecut neobservate. Șeful FIFA a fost taxat imediat de Gaetano Amato, un deputat italian, membru al Camerei Deputaţilor.

„Gianni Infantino se bucură pe seama faptului că Italia nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială? Să nu uităm că nu vorbeşte ca un simplu fan într-un bar, ci ca preşedinte FIFA.

Un rol pe care îl deţine datorită sprijinului federaţiei italiene şi un rol prin care ar trebui să ceară echilibru şi respect, demonstrând şi un simţ al responsabilităţii instituţionale.

Suntem primii cărora le este ruşine de declinul echipei noastre naţionale şi de dezastrul prin care trece fotbalul italian. Nu avem nevoie de glumele lui lipsite de gust ca să ne dăm seama de asta”, a spus Gaetano Amato.

Să ironizezi Italia este un gest lipsit de eleganță, mai ales venind de la cineva care ar trebui să reprezinte întreaga lume a fotbalului, inclusiv Italia. Gaetano Amato, membru al Camerei Deputaţilor din Italia

Reacția Federației Italiene de Fotbal

Declarațiile oferite de Gianni Infantino au fost observate rapid și de Federația Italiană de Fotbal, care a transmis:

„A fost o declarație neinspirată, o lipsă de eleganță care a rănit sentimentele întregii comunități sportive italiene.

Fotbalul trebuie să transmită valori fundamentale, iar respectul este primul dintre acestea”, a transmis FIGC, conform alfredopedulla.com.

Având în vedere distanța mare dintre Italia și Mexic, cred că este mai bine să discutăm la telefon, în funcție de programul său. Mă interesează să aflu direct care este poziția lui (n.r. a lui Infantino). Andrea Abodi, ministrul italian al Sportului, citat de ANSA

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