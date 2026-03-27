Cu ghiozdane pe teren Jucătorii Iranului, omagiu emoționant pentru copiii uciși într-un atac asupra unei școli primare +8 foto
  • Jucătorii iranieni au purtat banderole negre și au intrat pe teren cu ghiozdane de copii înaintea amicalului cu Nigeria, din Antalya, încheiat 1-2.
  • Gestul a fost un protest simbolic și un omagiu adus victimelor atacului cu rachetă asupra unei școli primare din Minab, Iran.

Autoritățile de la Teheran au anunțat că, în urma unui atac cu rachetă asupra școlii elementare Shajareh Tayyebeh din Minab, și-au pierdut viața peste 175 de persoane, majoritatea elevi și profesori.

Jucătorii Iranului au intrat cu ghiozdane pe teren pentru a comemora copiii uciși

Iranul și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic. Totuși, tensiunile politice și conflictele cu SUA și Israel fac participarea echipei extrem de complicată.

Echipa națională a Iranului și-a continuat pregătirile în Antalya, în cadrul unui cantonament de șapte zile, care include două meciuri amicale: primul a fost împotriva Nigeriei, iar apoi vor întâlni Costa Rica, pe 31 martie.

Înaintea meciului cu Nigeria, fotbaliștii iranieni au intrat pe teren cu banderole negre și ghiozdane mov, ca omagiu adus copiilor victime ale conflictului. Fotbaliștii au stat cu ghiozdanele în mâini pe durata intonării imnurilor celor două țări, conform nefes.com.tr.

  • La Campionatul Mondial din 2026, Iran s-a calificat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.
Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel a izbucnit pe 28 februarie 2026, când forțele americane și israeliene au efectuat o serie de lovituri aeriene asupra unor ținte militare și civile din Iran.

Până în prezent, peste 1.900 de persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 20.000 au fost rănite ca urmare a atacurilor și ripostelor ulterioare, potrivit reuters.com.

