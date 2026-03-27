MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul

TURCIA - ROMÂNIA. Nicușor Bancu (33 de ani), fundașul Craiovei, a avut cele mai bune cifre dintre „tricolori” în semifinala barajului pentru CM 2026.

România a ratat pentru a 7-a oară la rând calificarea la un turneu final.

România a avut un MVP surpriză la meciul cu Turcia, Nicușor Bancu, fundaș care și-ar dori să se retragă după amicalul de marți cu Slovacia.

TURCIA - ROMÂNIA. MVP surpriză pentru România

Cu un index de 212, conform SportsBase, Bancu a fost singurul „tricolor” care a sărit de 200, fiind urmat la mare distanță de Ionuț Radu (183).

Fundașul stânga a încheiat partida cu 8 deposedări reușite și cu 9 din 10 dueluri defensive câștigate. Și-a anihilat practic principalul adversar, pe Bariș Yilmaz (25 de ani), una dintre vedetele turcilor.

Extrema de la Galatasaray a fost neutralizată aproape complet. Yilmaz a fost al doilea cel mai slab jucător al gazdelor, cu un index de 178. Doar Kerem Akturkoglu (152) a făcut un meci mai slab, fiind izolat între Drăgușin și Burcă.

Yilmaz a câștigat doar 3 dueluri în ofensivă din 14, aproape toate pierdute în fața lui Bancu. Mai mult, deși a avut cele mai multe tentative de a dribla, 9, a avut succes doar în două rânduri.

VIDEO. Mircea Lucescu, după Turcia - România

Citește și

